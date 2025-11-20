Une étude récente révèle des différences entre les générations. Image: imago-images.de

Voici les 20 mots de passe les plus utilisés en Suisse

Quand les entreprises de sécurité informatique publient des listes «honteuses» des mots de passe les plus utilisés, les banales suites de chiffres arrivent généralement en tête. Mais une nouvelle analyse met à mal ce constat.

Daniel Schurter Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Dominaria. C'est apparemment le mot de passe le plus utilisé en Suisse. Du moins, selon Nordpass, gestionnaire de mot de passe. Derrière cette entreprise se cache Nord Security, propriétaire entre autres du célèbre fournisseur de VPN NordVPN. Originaire de Lituanie, pays balte membre de l'UE, le groupe possède désormais des succursales en Europe et en Amérique du Nord.

L'information, diffusée mercredi, présente une étude intitulée: «Les 200 mots de passe les plus utilisés». Il s'agit de la 7ᵉ édition déjà, et elle ne se contente pas de répertorier les mots de passe les plus populaires dans 44 pays (dont la Suisse). Elle cherche également à comprendre «les différences de pratiques entre les générations». Nous y reviendrons plus tard, car les conclusions sont assez surprenantes.

Comment les données ont-elles été recueillies?

Le site consacré à l'étude Nordpass indique qu'elle a été réalisée en collaboration avec NordStellar (un autre produit de Nord Security) et avec des chercheurs indépendants spécialisés dans les incidents de cybersécurité.

«Les fuites de données actuelles et les archives du darknet entre septembre 2024 et septembre 2025 ont été analysées. On en a retiré des données statistiques agrégées»

Cela semble intéressant, mais montre dans le même temps une pertinence clairement limitée. Il y a toutefois quelques conclusions intéressantes à en tirer.

Les mots de passe sécurisés sont-ils une question d'âge?

Nope.



Selon les auteurs, l'étude de cette année vise à offrir une perspective inédite. L'objectif: mieux comprendre «les habitudes des différentes générations en la matière».



Et puis on entre dans le vif du sujet, à savoir l'état d'esprit des «digital natives».

«Les habitudes des jeunes de 18 ans ressemblent à celles des personnes de 80 ans» Constatation des chercheurs source: communiqué de presse

Oups. Les natifs numériques en français, qui ont grandi dans un environnement digitalisé, ne connaissent pas forcément mieux les mesures de sécurité basiques pour les mots de passe ou les risques graves liés aux mots de passe non sécurisés. Et ce, malgré leur grande expérience.

Les combinaisons telles que 12345 et 123456 reviennent ainsi le plus fréquemment dans toutes les tranches d'âge. Principale différence: les plus âgés utilisent plus souvent des noms dans leurs mots de passe.

Selon le communiqué, les générations Z et Y utilisent rarement des noms, et préfèrent recourir à des combinaisons telles que 1234567890 et «skibidi».

Le recours aux noms augmente à partir de la génération X et reste la plus fréquente chez les retraités.

Pour la génération X, c'est «Veronica» qui revient le plus souvent. Pour les plus âgés, c'est «Maria» et pour les personnes nées avant 1945, «Susana».



Autre constat intéressant:

«Dans certains pays, les jurons remplacent de plus en plus des termes du champ lexical du sport»

On ignore s'il faut y voir la conséquence de mauvaises performances sportives ou une situation mondiale plutôt morose.

Quels sont les mots de passe les plus utilisés en Suisse?

Bon, ce n'est pas vraiment glorieux:

dominaria admin purzi123 Divinorum88 123456 chocolat36 1a2s3d4f5g6h password 123456789 pascal87 purzi (roulade, en français) neranera 12345678 FARFALLA Francesco14 locraft22 Master@123456 bayern purzil tannenzapfen (pomme de pin, en français)

Quelles conclusions en tirer?

Tout d'abord, Dominaria a trait aux cartes Magic (réd: un jeu dont le nom complet est Magic: The Gathering). On peut donc supposer que de nombreux gamers ont été piratés et que leurs identifiants de connexion ont été divulgués. Cela a ensuite attiré l'attention des chercheurs spécialisés dans les mots de passe.

Pour l'anecdote 👇 Image: dr

Toujours selon leurs travaux, «mot de passe» ressort dans presque toutes les régions étudiées, du slovaque «heslo» au finnois «salasana», en passant par l'espagnol «contraseña».

Conclusion décevante:

«Dans l'ensemble, les données révèlent des progrès minimes en matière de mots de passe sécurisés, malgré tous les efforts déployés ces dernières années pour l'éducation à la cybersécurité et la sensibilisation au numérique.



Les "passkeys", nouvelle méthode d'authentification sans mot de passe basée sur les données biométriques, tendent certes à s'imposer. Mais les mots de passe forts demeureront importants jusqu'à ce que les passkeys soient omniprésents»

Traduit et adapté par Valentine Zenker