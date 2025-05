Les utilisateurs sont censés établir une connexion de données sécurisée via l'application. Mais «beem» est bien plus qu’un simple service VPN. Image: swisscom

Swisscom dévoile une «première mondiale» face aux cyberattaques

Avec Beem, Swisscom inaugure une nouvelle ère dans la lutte contre les pirates informatiques et autres menaces cybernétiques. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette technologie innovante.

Daniel Schurter Suivez-moi

Les cyberattaques comptent parmi les menaces les plus dangereuses et coûteuses pour l'économie. Si les grandes entreprises disposent normalement des moyens nécessaires pour se protéger contre les rançongiciels et autres dangers venus du web, la situation est bien plus compliquée pour les petites et moyennes entreprises (PME).

C'est précisément là qu'intervient la solution de cybersécurité «beem». Selon ses concepteurs, il s'agit d'un pack tout compris, modulable selon les besoins spécifiques de chaque entreprise.

watson a assisté à la présentation du nouveau produit de Swisscom et répond aux principales questions.

A qui est destiné «beem»?

«Les PME, en particulier, se retrouvent rapidement en difficulté lorsqu'il s'agit de cybersécurité» Urs Lehner, Swisscom

Vue sur le centre de contrôle des opérations de Binz, où des centaines de milliers de tentatives d'attaque sont enregistrées au cours d'une journée de travail normale. Image: watson

Lors de la présentation au Operation Control Center (OCC), à Zurich, le chef de Swisscom Christoph Aeschlimann a fièrement parlé d'une «première mondiale».

Le choix du lieu n'était pas anodin: au cœur d'une zone de sécurité strictement verrouillée, des spécialistes se relaient jour et nuit pour assurer la surveillance des réseaux de communication.

Avec «beem», le principal fournisseur d'accès à Internet en Suisse intègre une solution de cybersécurité directement dans sa propre infrastructure réseau. Selon les responsables, un tel niveau d'intégration serait unique au monde, tant par son ampleur que par sa profondeur.

La solution logicielle lancée ce mercredi a été développée au cours des trois dernières années par des centaines de spécialistes IT, spécifiquement pour les clients professionnels. Par la suite, certaines fonctionnalités sélectionnées de «beem» devraient également être proposées aux clientes et clients privés.

Comment fonctionne «beemNet»?

Les responsables de Swisscom décrivent le «beemNet» comme une porte d'accès à un Internet digne de confiance.

Les appareils des clients professionnels ne sont pas connectés au réseau public, mais au réseau propre de Swisscom. L'ensemble du trafic de données y est ensuite soumis à plusieurs contrôles de sécurité visant à contrer les cyberattaques et bloquer les contenus malveillants.

Image: swisscom

L'application Beem permet également de protéger les appareils qui se connectent à Internet via d'autres fournisseurs (plus de détails ci-dessous).

Est-ce un autre service VPN?

Oui et non. Plus précisément: «beem» fonctionne certes comme un réseau privé virtuel (VPN), mais le fournisseur n'est pas une entreprise tierce, c'est directement l'opérateur réseau Swisscom. En coulisses, de nombreux processus sont en place pour garantir la sécurité des données et la protection de la vie privée.

Quelles sont les fonctions offertes par «beem»?

Swisscom promet aux entreprises:

Un accès sécurisé à ses propres données et applications, peu importe le lieu, qu'elles soient stockées localement sur un ordinateur ou dans le cloud. Le logiciel «beem», développé par les spécialistes de Swisscom, fonctionne dans quatre centres de données suisses.

qu'elles soient stockées localement sur un ordinateur ou dans le cloud. Le logiciel «beem», développé par les spécialistes de Swisscom, fonctionne dans quatre centres de données suisses. Anonymisation et chiffrement de bout en bout: les collaborateurs peuvent accéder de manière sécurisée et confidentielle aux données de l'entreprise, même lorsqu'ils utilisent un réseau Wi-Fi public ou un «réseau tiers», y compris à l'étranger.

les collaborateurs peuvent accéder de manière sécurisée et confidentielle aux données de l'entreprise, même lorsqu'ils utilisent un réseau Wi-Fi public ou un «réseau tiers», y compris à l'étranger. Transparence sur les cyberattaques: grâce à l'application «beem», les utilisateurs reçoivent des notifications push les informant des cyberattaques détectées et bloquées.

grâce à l'application «beem», les utilisateurs reçoivent des notifications push les informant des cyberattaques détectées et bloquées. Plus de sécurité sans mot de passe: la connexion aux appareils se fait sans saisie fastidieuse de mot de passe, grâce aux «passkeys». Les utilisateurs n'ont qu'à entrer le code de leur appareil ou s'authentifier via le capteur d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale.

Bien plus sûr que les mots de passe Les passkeys sont des clés numériques stockées sur le smartphone ou l'ordinateur, qui ne peuvent pas tomber entre de mauvaises mains. Contrairement aux mots de passe, cette clé privée reste exclusivement auprès de l'utilisateur concerné et, grâce aux mécanismes de protection en place, ne peut pas être volée ni utilisée frauduleusement par des tiers.

Quelle est la facilité d’utilisation de beemNet?

watson n'a pas encore pu tester ce produit innovant en conditions réelles. Selon les informations fournies, «beem» se met en service rapidement et facilement, quel que soit l'appareil utilisé ou l'endroit où travaillent les employés, que ce soit au bureau, en déplacement ou en télétravail.

Swisscom assure que «beem» a été conçu pour permettre à des entreprises de toutes tailles de se protéger efficacement, sans nécessiter de connaissances approfondies.

Un tableau de bord convivial, véritable centre de contrôle pour les clients, facilite la gestion et la configuration des paramètres de sécurité.

En tant que responsable informatique d'une entreprise, on peut choisir le degré d'implication souhaité dans la configuration et la surveillance quotidienne. Il est également possible de confier entièrement ces tâches aux experts de Swisscom.

Pour quels appareils est-ce disponible?

Selon Swisscom, la solution de cybersécurité fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation courants. Image: swisscom

Une fois activé par les clients professionnels de Swisscom, le «beemNet» protège automatiquement tous les smartphones, PC, Mac, tablettes ainsi que les objets connectés (IoT) reliés à Internet via une carte SIM Swisscom. Cette protection s'étend également aux appareils connectés à Internet sans carte SIM.

Il est aussi possible de protéger des appareils connectés à Internet via d'autres opérateurs (Sunrise, Salt, etc.) ou via un réseau Wi-Fi public. Sur les appareils mobiles, l'application «beem» doit être installée pour garantir l'accès au «beemNet» de Swisscom.

Pour les amateurs de technologie: lors de l'installation de l'application sur iPhone ou Android, un certificat numérique est installé. Cette procédure est familière à certains utilisateurs, qui l'ont déjà rencontrée lors de l'installation d'un service VPN. L'ensemble du trafic de données transite alors de manière chiffrée par les serveurs de Swisscom.

Quand l'application «beem» sera-t-elle disponible?

Selon Egon Steinkasserer, manager chez Swisscom et «père intellectuel» de la nouvelle solution de cybersécurité, l'application devrait être disponible sur les plateformes de téléchargement dès la mi-juin.

Combien coûte «beem»?

Urs Lehner, responsable du secteur entreprises chez Swisscom, a expliqué lors de la présentation mercredi que «beem» coûte environ 90 francs par mois pour une entreprise de 10 collaborateurs répartis sur deux sites, avec une protection de base.

Selon les besoins de protection de l'entreprise, il est possible de souscrire à quatre variantes d'abonnement avec des fonctionnalités différentes, appelées «Security Editions»:

Essential: l'abonnement de base comprend «la navigation sécurisée sur beemNet». Il s'agit de la seule variante disponible au lancement le 21 mai.

l'abonnement de base comprend «la navigation sécurisée sur beemNet». Il s'agit de la seule variante disponible au lancement le 21 mai. Basic: cet abonnement comprend un «accès sécurisé aux applications professionnelles». Comme les autres variantes, il devrait être «bientôt disponible».

cet abonnement comprend un «accès sécurisé aux applications professionnelles». Comme les autres variantes, il devrait être «bientôt disponible». Plus: Swisscom promet «une protection et une mise en réseau flexibles».

Swisscom promet «une protection et une mise en réseau flexibles». Premium: prévention des fuites de données et protection des données grâce à l’IA.



Image: swisscom

Selon l'annonce, «beem» remplacera progressivement les offres «Connectivity» précédemment proposées aux clients professionnels. Le logiciel sera continuellement amélioré et rendu accessible étape par étape via tous les canaux de distribution.

Qui est responsable si quelque chose arrive?

Les responsables de Swisscom se montrent confiants, estimant que grâce à cette nouvelle solution de cybersécurité, de nombreuses entreprises pourront prévenir le vol de données et d'autres incidents graves. Cependant, en cas de problème, la responsabilité revient toujours à l'entreprise concernée. Swisscom précise qu'une sécurité à 100% n'existe pas, et même un produit innovant comme «beem» ne dégage pas les clients de leur devoir de vigilance.

Traduit et adapté par Noëline Flippe