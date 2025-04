Brack.ch piraté par des hackers? On vous explique tout

Les clients de Brack.ch ont eu très peur

Les clients de Brack.ch ont une belle frayeur lorsque l'entreprise a fait état d'un potentiel piratage massif. Le porte-parole du e-commerçant et le supposé hacker s’expriment.

Daniel Schurter Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Le message envoyé, lundi, par le site de vente en ligne Brack a fait l’effet d’un électrochoc. Dans un e-mail qui devait arriver dans la boîte de réception de tous les clients concernés avant la fin de journée, l’entreprise écrit:

«Nous souhaitons vous informer qu’un signalement concernant un éventuel vol de données utilisateurs issues de diverses plateformes en ligne circule actuellement sur Internet.



Nous vous recommandons donc, par mesure de précaution, de modifier votre mot de passe chez nous ainsi que sur toutes les autres plateformes en ligne.»

Screenshot: watson

L’entreprise ajoute également:

«Nous menons une enquête approfondie pour vérifier si ces accusations sont fondées, mais nous conseillons d’agir à titre préventif.»

Watson a donc voulu en savoir plus.

Les indices d’une attaque de hackers?

Aucune preuve solide n’a été trouvée.

Le week-end dernier, une rumeur a commencé à circuler sur les réseaux sociaux: un cybercriminel aurait piraté le site Brack.ch et mettrait désormais en vente les données volées des utilisateurs.

Cette rumeur faisait référence à une annonce publiée sur le forum cybercriminel bien connu «BreachForums». Le post venait d’un utilisateur enregistré sous le pseudo «Dulnex» depuis juin 2023.

Selon cette personne, la base de données de Brack contiendrait les informations personnelles de plus de 2,4 millions de personnes.

Elle précisait que les données concernaient notamment: «numéros de téléphone, adresses e-mail, prénoms, noms de famille, factures, articles achetés, articles non payés, articles achetés à crédit, messages envoyés au support, et bien plus encore».

screenshot: watson

Pour prouver l’authenticité de son annonce, l’utilisateur avait joint un extrait de texte provenant de cette supposée base de données Brack.

Il affirmait également avoir réussi à télécharger des factures clients («Invoices»), même s’il en manquait «pas mal». Trois liens renvoyaient vers le service de stockage cloud Pixeldrain et contenaient des factures apparemment crédibles datant de 2021, 2024 et 2025.

L’origine de cette prétendue facture Brack est inconnue. screenshot: watson

La publication sur BreachForums était datée du samedi 5 avril. Depuis, le compte a été suspendu pour non-respect des règles du forum.

Nous avons donc contacté cette personne via l’application de messagerie Telegram. Interrogée, elle affirme que son post était trompeur. Selon elle, il n’y a pas eu de «fuite de données», autrement dit, pas de piratage ou d’attaque informatique. Elle nous demande même de transmettre ce message à l’entreprise concernée. Elle estime que l’avertissement envoyé par Brack à ses clients était inutile.

La personne utilisant le pseudo Dulnex communiquait dans un anglais approximatif, mais un français bien plus fluide. Elle affirme être originaire du Maroc.

Extrait du chat «Cette base de données est fausse», affirme l'auteur du post. screenshot: watson

Sur le site Internet de BreachForums, on trouve au moins trois autres messages de cet utilisateur avec des offres de vente. Aucun accord n'a apparemment été conclu.

Comment Brack a-t-il réagi?

Le porte-parole Lukas Keller répond:

«Nous ne pouvons pas confirmer pour le moment qu’un piratage de notre base de données a eu lieu. Nos experts en sécurité estiment que les données diffusées ressemblent davantage à des fragments d’une soi-disant “combo list”, qui regroupe des données issues de plusieurs plateformes et sites marchands.



Si des données de Brack.ch sont effectivement concernées, c’est évidemment inacceptable pour nous – et nous menons une enquête à plein régime.»

Mais alors pourquoi recommander aux clients de changer aussi leur mot de passe sur «toutes les autres plateformes en ligne»?

Le porte-parole précise:

«Nous avons informé de manière proactive l’ensemble de notre clientèle à propos de la situation, en leur demandant de modifier leur mot de passe, chez nous et sur d’autres plateformes. Cela parce qu’il pourrait effectivement s’agir d’une combo list contenant des identifiants provenant de plusieurs services»

Il recommande également d’activer la double authentification, optionnelle mais vivement conseillée.

A noter que le message de Brack.ch ne contient pas de formule d’appel personnalisée, il commence simplement par: «Chères clientes, chers clients»

Le site spécialisé inside-it.ch a également relayé l’affaire lundi.

Le fin mot de l'histoire

Lundi soir, Brack a finalement diffusé un communiqué, en allemand, détaillé destiné à rassurer ses clients:

«Jusqu’à présent, toutes nos analyses indiquent qu’il n’y a pas eu d’attaque sur l’infrastructure de Brack.ch qui aurait permis d’extraire des données sensibles. Il semble plutôt que les données proposées par le “hacker” soient issues de ce qu’on appelle des “combo lists”, générées en partie à partir d’informations très anciennes. Ces listes rassemblent des utilisateurs qui réutilisent les mêmes combinaisons e-mail/mot de passe sur différents sites de e-commerce ou plateformes en ligne, y compris potentiellement Brack.ch.»

Selon l’entreprise, les clients de Brack.ch qui utilisent des mots de passe différents d’une plateforme à l’autre ne figurent probablement pas dans ces listes. Brack défend tout de même sa décision d’avoir informé «l’ensemble des clients» lundi, car mettre régulièrement à jour ses identifiants reste «la meilleure protection contre toute intrusion extérieure».

Cela vaut, poursuit l’entreprise, même si le «hacker» affirme lui-même que les données proposées ne proviennent pas d’une fuite chez Brack.ch. Pour l’instant, les investigations de watson «vont dans le même sens» que les analyses internes.

«L’enquête interne de Brack.ch se poursuit en parallèle. L’entreprise prévoit d’investir, dans les jours à venir, davantage de ressources internes et externes pour faire toute la lumière sur cette affaire. Les clients et les médias seront tenus informés des prochaines évolutions importantes.»

Traduit de l'allemand