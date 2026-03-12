assez ensoleillé11°
Darius Rochebin

Fabrice Luchini tacle Darius Rochebin dans Legend

Interviewé sur LEGEND de Guillaume Pley, Fabrice Luchini a envoyé un tacle à Darius Rochebin.
L'acteur n'a pas été avare en punchlines lors de son passage sur LEGEND.image: watson

Lors d'une longue interview accordée à l'animateur de Legend Guillaume Pley, l'acteur français mythique s'est fendu d'une pique subtile à l'égard de notre plus célèbre journaliste suisse.
12.03.2026, 11:5712.03.2026, 12:08

Les personnalités à ne pas être encore passés par Legend, qui se revendique comme «le podcast le plus écouté de France», se comptent désormais sur les doigts d'une main.

Après Jean Reno, François Hollande ou encore David Guetta, c'était au tour de Fabrice Luchini, acteur sacré de la Comédie française, de prendre place face à Guillaume Pley. Et autant dire que l'acteur au verbe légendaire n'a pas déçu, dans cet entretien d'une heure et demie à cœur ouvert.

Entre deux révélations sur sa sexualité et son incapacité à trouver le sommeil, le comédien a évoqué la méfiance ambiante envers les politiciens et les journalistes dans la société. «La parole politique est dévitalisée, vous entendez beaucoup ça», fait-il remarquer. «Les politiques n'ont plus aucune réalité, leur parole est dévitalisée. Les journalistes, on s'en méfie, leur parole est dévitalisée.»

Avant de s'en prendre à l'ancienne star de la RTS:

«Enfin, à part Darius Rochebin, qui est dans un état d'extase quand Poutine va peut-être provoquer Berlin et Paris avec une bombe atomique. Là, vraiment, il est épanoui. Il est dans un état de bonheur total»
Fabrice Luchini, à propos du présentateur de LCI

L'extrait en question👇

Vidéo: watson

Cette petite pique envoyée, il demande à Guillaume Pley: «Tu sais comment Nietzsche appelait le journalisme?».

L'animateur répond par la négative.

«La fausse alerte permanente», répond Fabrice Luchini. Avant d'ajouter: «Et puis, il a dit une phrase terrible: 'Encore un siècle, et avec le journalisme, les mots pueront.'»

«Vous arrêtez, ça suffit, Darius!»: gros clash avec Rochebin sur LCI

Un peu emprunté, Guillaume Pley réagit: «Elle est dure, cette phrase.» Son invité admet avec un sourire: «Bah, il a toujours philosophé à coup de marteau.»

La tournée de Darius

Fabrice Luchini n'a pas développé plus en détail ce qu'il pensait du célèbre journaliste suisse, qui campe désormais la chaîne française LCI depuis six ans et anime deux émissions.

Ces derniers temps, le Suisse a d'ailleurs enchaîné les apparitions, notamment sur le plateau de l'émission «Quotidien» vendredi dernier, où il était invité à commenter la situation explosive au Moyen-Orient. Quelques jours plus tôt, il accordait également un entretien à Télé-Loisirs, où il est notamment revenu sur les rumeurs d'un potentiel recrutement pour le «20 Heures» de France 2.

Darius Rochebin sur France 2? La rumeur enfle

Qui sait? Darius Rochebin sera peut-être invité sur Legend, où il aura tout le loisir de donner la réplique à Fabrice Luchini. (mbr)

