Fabrice Luchini tacle Darius Rochebin
Les personnalités à ne pas être encore passés par Legend, qui se revendique comme «le podcast le plus écouté de France», se comptent désormais sur les doigts d'une main.
Après Jean Reno, François Hollande ou encore David Guetta, c'était au tour de Fabrice Luchini, acteur sacré de la Comédie française, de prendre place face à Guillaume Pley. Et autant dire que l'acteur au verbe légendaire n'a pas déçu, dans cet entretien d'une heure et demie à cœur ouvert.
Entre deux révélations sur sa sexualité et son incapacité à trouver le sommeil, le comédien a évoqué la méfiance ambiante envers les politiciens et les journalistes dans la société. «La parole politique est dévitalisée, vous entendez beaucoup ça», fait-il remarquer. «Les politiques n'ont plus aucune réalité, leur parole est dévitalisée. Les journalistes, on s'en méfie, leur parole est dévitalisée.»
Avant de s'en prendre à l'ancienne star de la RTS:
L'extrait en question👇
Cette petite pique envoyée, il demande à Guillaume Pley: «Tu sais comment Nietzsche appelait le journalisme?».
L'animateur répond par la négative.
«La fausse alerte permanente», répond Fabrice Luchini. Avant d'ajouter: «Et puis, il a dit une phrase terrible: 'Encore un siècle, et avec le journalisme, les mots pueront.'»
Un peu emprunté, Guillaume Pley réagit: «Elle est dure, cette phrase.» Son invité admet avec un sourire: «Bah, il a toujours philosophé à coup de marteau.»
La tournée de Darius
Fabrice Luchini n'a pas développé plus en détail ce qu'il pensait du célèbre journaliste suisse, qui campe désormais la chaîne française LCI depuis six ans et anime deux émissions.
Ces derniers temps, le Suisse a d'ailleurs enchaîné les apparitions, notamment sur le plateau de l'émission «Quotidien» vendredi dernier, où il était invité à commenter la situation explosive au Moyen-Orient. Quelques jours plus tôt, il accordait également un entretien à Télé-Loisirs, où il est notamment revenu sur les rumeurs d'un potentiel recrutement pour le «20 Heures» de France 2.
Qui sait? Darius Rochebin sera peut-être invité sur Legend, où il aura tout le loisir de donner la réplique à Fabrice Luchini. (mbr)