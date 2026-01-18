Faux euros et masques d'Elon Musk ou de JD Vance, les manifestants ont fait preuve de créativité dimanche. Keystone

Des manifestants ont bloqué l'accès à Davos

A la veille du Forum économique mondial, une manifestation s'est tenue près de la station grisonne.

Les près de 600 participants à la marche de protestation contre le Forum économique mondial (WEF) ont temporairement bloqué le trafic en direction de Davos dimanche après-midi. La police a dispersé le blocage dans le calme.

Le trafic a été bloqué pendant environ une heure, a indiqué la police grisonne à Keystone-ATS. Les militants se sont majoritairement montrés pacifiques, a-t-elle précisé.

Aucune arrestation n'a eu lieu, a déclaré le porte-parole de Strike WEF, qui a organisé la randonnée démarrée samedi à Küblis (GR). Une partie des marcheurs, environ 200 personnes, ont rejoint dimanche autour de 17h un rassemblement organisé à Davos par les Jeunes socialistes sous le slogan «No WEF – Stop Trump».

Le nom de Donald Trump apparaissait sur de nombreuses pancartes, décriant la politique du président américain, attendu mercredi au WEF. Plusieurs manifestants se sont grimés en dirigeants invités au forum, dont le chancelier allemand Friedriech Merz, mettant en scène leur corruption.

«Il est absurde de dérouler le tapis rouge pour le président américain compte tenu de la situation actuelle», a déclaré la présidente des Jeunes socialistes Mirjam Hostetmann à Keystone-ATS.

«La Suisse préfère offrir une tribune au néo-fasciste Trump plutôt que de rapatrier des enfants blessés de Gaza», a-t-elle ajouté.

La venue du président américain au forum a intensifié le mouvement de protestation.

La police a encerclé samedi après-midi des manifestants qui s'étaient réunis sur la place de la gare à Berne pour un rassemblement non autorisé. Un important dispositif policier avait été déployé. (ats)