Davos: Trump a croisé Keller-Sutter après l'avoir humiliée

US President Donald Trump, second-right, speaks next to Switzerland&#039;s Federal President Guy Parmelin, second-left, Switzerland&#039;s Economy Minister Federal councillor Karin Keller-Sutter, left ...
Karin Keller-Sutter, Guy Parmelin et Donald Trump lors du Forum économique mondial à Davos, le 21 janvier 2026.Keystone

Trump a croisé Karin Keller-Sutter après l'avoir humiliée: on a tout vu

Le président américain a raillé la conseillère fédérale dans son discours à Davos. Il n’imaginait sans doute pas qu’il allait croiser «cette femme» quelques instants plus tard – et qu’elle allait l’aborder.
21.01.2026, 18:1121.01.2026, 18:11
Patrik Müller / ch media

Dans son discours, le président américain a raconté que la Suisse l’avait appelé après l’annonce de l’instauration de droits de douane punitifs. Trump a affirmé, à tort, qu’il comptait frapper les importations suisses d’une surtaxe de 30%, et non de 31%.

Au bout du fil, a-t-il dit, se trouvait «la Première ministre», «une femme» – il parlait en réalité de la présidente de la Confédération de l'époque, Karin Keller-Sutter. Donald Trump a expliqué qu’elle n’avait cessé de répéter que la Suisse était un petit pays et qu’elle l’avait exhorté à plusieurs reprises:

«Vous ne pouvez pas faire ça»

Une attitude qui l’aurait «irrité». Il lui aurait alors rétorqué que, certes, le pays était petit, mais que le déficit commercial des Etats-Unis, lui, était important.

Roman-photo
Trump est en Suisse: «C’est quoi ce pays, je peux l’acheter?»

Le ton était moqueur. Donald Trump a qualifié la ministre suisse des Finances de «si agressive, vraiment très agressive dans la conversation». Avant de conclure l’appel sèchement – et d’augmenter encore les droits de douane. Des 31% initiaux, il est passé, on le sait, à 39%.

Dans la foulée, le président américain a présenté la Suisse comme économiquement dépendante des Etats-Unis, allant jusqu’à affirmer qu’il aurait pu «détruire» le pays, mais qu’il ne l’avait pas fait. Selon lui, sans les Etats-Unis, la Suisse n’existerait pas.

Trump tombe nez à nez avec Karin Keller-Sutter

Après son intervention, Donald Trump est tombé nez à nez, en quittant la salle, avec Karin Keller-Sutter. Aux côtés du président américain se trouvaient le secrétaire d’Etat Marco Rubio, le ministre des Finances Scott Bessent, le ministre du Commerce Howard Lutnick ainsi que le représentant américain au commerce Jamieson Greer.

Lorsque la conseillère fédérale et le milliardaire se sont aperçus, elle a lancé qu’elle était justement «la femme» qu’il avait mentionnée dans son discours. Réaction immédiate de Trump: «Yes, of course!» Il s’est dit ravi, vraiment ravi de la voir.

Plus aucune trace de raillerie ni d’humiliation. Place aux compliments. A Karin Keller-Sutter, Donald Trump a lancé: «You are tough, tough, tough», une «négociatrice forte». Puis, incroyable: désignant Howard Lutnick, Jamieson Greer, Marco Rubio et Scott Bessent, il a ajouté:

«Cette femme est tough, vous êtes trop souvent faibles. Vous devez être tough aussi!»
Donald Trump, à propos de Karin Keller-Sutter.
Commentaire
Nous ne mourrons peut-être pas dans notre lit

L'échange s'est terminé ainsi. Karin Keller-Sutter est restée légèrement interloquée. Moquée sur scène, couverte de compliments quelques pas plus loin...

