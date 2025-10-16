larges éclaircies
Décès

La conseillère nationale Hanna Sahlfeld-Singer est morte

Hanna Sahlfeld-Singer, pasteure
Hanna Sahlfeld-Singer a siégé de 1971 à 1975 à Berne.Keystone

Décès d'une «pionnière de l'égalité» en Suisse

Hanna Sahlfeld-Singer s'est éteinte à 81 ans. Au sein du parti socialiste, elle a été l'une des onze premières conseillères nationales.
16.10.2025, 06:5616.10.2025, 06:56

Une des premières parlementaires suisses, l'ancienne conseillère nationale saint-galloise Hanna Sahlfeld-Singer, est décédée à l'âge de 81 ans, annonce un avis mortuaire. Elle faisait partie des onze premières conseillères nationales.

Siégeant de 1971 à 1975 à Berne, elle a été la première élue socialiste saint-galloise au Conseil national, écrivent le PS et les Femmes socialistes du canton de Saint-Gall dans l'avis de décès paru jeudi dans la St. Galler Tagblatt.

«Nous nous souviendrons d'elle comme d'une pionnière de l'égalité et d'une combattante pour les droits fondamentaux, contre la pauvreté et pour la justice sociale»

Les femmes suisses avaient obtenu le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral juste avant l'arrivée à Berne de Sahlfeld-Singer. Lorsqu'elle est entrée dans le palais fédéral, le 14 décembre 1971, un portier lui a expliqué qu'il n'y avait pas de visites guidées ce jour-là, ce à quoi elle avait répondu qu'elle était là pour prêter serment, avait-elle raconté dans un entretien à la SRF en 2021.

Quatre votations où les femmes ont tout changé

Pasteure à Altstätten (SG), elle avait renoncé à son salaire en raison de l'article constitutionnel en vigueur à l'époque, qui interdisait aux ecclésiastiques d'être élus au Parlement. Sahlfeld-Singer avait déménagé plus tard en Allemagne, où elle et son mari exerçaient comme pasteurs d'école. Elle est décédée le 11 octobre dans la région de Hanovre, où les funérailles doivent avoir lieu. (jzs/ats)

