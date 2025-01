Suisse-UE: le «silence gênant» du Conseil fédéral dénoncé

Elle regrette l'«assourdissant silence du Conseil fédéral» quand, en mai 2021, l’ambassadeur Roberto Balzaretti, chargé de la négociation d'un accord avec Bruxelles, «essayait de vendre [le résultat de la négociation] à l’opinion publique». Pour ensuite expliquer les causes de la rupture des négociations, le silence du gouvernement était «tout aussi fort», estime Dreifuss. «Depuis, je n’ai pas beaucoup plus entendu le Conseil fédéral», conclut-elle en déplorant un «silence gênant». (ats)

«A l’époque des bilatérales I et II, il y avait un fort leadership du Conseil fédéral pour les faire accepter», selon Dreifuss. «Je ne dirais pas que j'ai la même impression aujourd'hui», ajoute celle qui a été conseillère fédérale de 1993 à 2002 et cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI).

Nez Rouge reconduit 5100 personnes pour le Nouvel An

Les quelque 1200 bénévoles de Nez Rouge ont reconduit à bon port et en toute sécurité quelque 5100 personnes dans la nuit du Nouvel An en Suisse. Le chiffre reste élevé, mais les habitudes changent: les fêtards s'organisent de plus en plus de façon autonome.