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Comment l'armée suisse lutte contre la discrimination sexuelle

Eine weibliche Armeeangehoerige waehrend der Entlassungszeremonie an einer Entlassungsinspektion in der Kaserne Reppischtal in Birmensdorf, am Mittwoch, 12. November 2025 in Birmensdorf. Vom Montag, 1 ...
L'armée met en œuvre son plan contre la discrimination sexuelle (image d'archives)Image: KEYSTONE

Comment l'armée suisse lutte contre la discrimination sexuelle

L'armée suisse a lancé en 2025 un plan d'action en seize points pour lutter contre la discrimination et la violence sexualisée. Huit mesures sont déjà mises en oeuvre.
21.08.2026, 10:3021.08.2026, 10:30

L'armée suisse avance dans sa lutte contre la discrimination et la violence sexualisée. La moitié des mesures sont déjà appliquées et les autres suivent. Seule une des seize mesures a pris du retard.

L'armée suisse a lancé en 2025 un plan d'action en seize points pour lutter contre la discrimination et la violence sexualisée. Huit mesures sont déjà mises en oeuvre. Il s'agit notamment d'une leçon de sensibilisation en ligne obligatoire pour toutes les recrues ou la mise en place d'un outil de signalement anonyme.

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Sept mesures sont en cours. Une seule mesure a été retardée et ne sera disponible que fin 2027. Il s'agit d'une notice d'information sur les droits des victimes. Ce retard est dû à celui d'un projet plus vaste: un manuel complet sur la procédure à suivre en cas de discrimination.

Une étude de suivi est prévue au printemps 2028. (jzs/ats)

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