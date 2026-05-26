Patrick Bruel est visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Image: AFP

Patrick Bruel: la polémique s'invite à Fribourg

En plein scandale de violences sexuelles, le concert du chanteur français prévu en juin prochain à la BCF Arena est reporté.

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Après Paléo ce dimanche, c'est au tour du Bellarena Indoor Festival, à Fribourg, de prendre des mesures concernant la venue de Patrick Bruel.

Le chanteur devait initialement se produire à la BCF Arena, qui accueille notamment les matchs de Fribourg Gottéron, le 26 juin prochain. «Mais face au contexte actuel [...] l’organisation du Bellarena Indoor Festival a décidé de reporter» le concert de la star, annonce l'organisation dans un communiqué.

Et d'ajouter:

«Dans les circonstances actuelles, il n’est pas possible d’assurer la promotion de ce spectacle dans des conditions adéquates et apaisées»

Les détenteurs de billets pour le concert seront invités à échanger leurs places pour l’une des trois autres soirées du festival. Mais l'organisation n'exclut pas la venue d'un nouvel artiste le 26 juin.

Pour ce qui est de Patrick Bruel, le Bellarena Indoor Festival précise que la situation sera réévaluée en vue de l'édition 2027.

Plainte d'une masseuse

Pour rappel, la star française est visée par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Dimanche, l'émission de TF1 Sept à Huit a également révélé qu'une masseuse bénévole du Paléo avait dénoncé le comportement du chanteur durant un massage organisé en coulisses le 28 juillet 2019.

Une procédure avait alors été lancée. Elle s'était conclue en 2022 par un accord entre les parties.

Patrick Bruel, qui doit lancer sa tournée le 16 juin, conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Trois de ses concerts, prévus en décembre au Québec, ont déjà été annulés. En Suisse, des groupes féministes réclament également l'annulation de son concert au Pully Live Festival. (jzs)