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Polymanga a fait le plein à Beaulieu ce week-end

Une personne portant un deguisement sur la scene du theatre de Beaulieu participe a un cosplay lors du festival Polymanga ce samedi, 19 avril 2025 sur le site de Beaulieu a Lausanne. Le festival Polym ...
La scène du palais de Beaulieu a également fait le plein.Keystone

Polymanga a fait le plein à Beaulieu ce week-end

Le festival qui fêtait sa 20e édition cette année a accueilli plus de 50 000 visiteurs.
06.04.2026, 20:5206.04.2026, 20:53

Le festival de pop culture Polymanga a attiré plus de 50 000 visiteurs à Beaulieu lors du long week-end pascal, une fréquentation en hausse par rapport à 2025, indiquent lundi les organisateurs. La K-Pop et la Corée du Sud étaient à l'honneur de cette 20e édition.

Pour les organisateurs, le succès de cette édition repose en partie sur une programmation «dense et diversifiée qui a su séduire toutes les générations».

Fans de K-pop, c'est votre grand moment ce week-end

Parmi les temps forts de la manifestation, ils relèvent notamment les concerts du chanteur de K-Pop Gaho et de son groupe Kave, des voix françaises de KPop Demon Hunters et de la chanteuse japonaise Mika Kobayashi.

Le public a une nouvelle fois pu suivre de nombreux concours de cosplay. Figure de proue, le Polymanga Global Easter Cosplay a fait salle comble. Il a été remporté par la représentante française Kchaan, suivie par l'Autriche (Sabaku) et la Suisse (Enelden).

Les 180 stands du village des artistes ont permis au public de découvrir des artistes locaux et internationaux. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 600 dossiers.

L'année prochaine, Polymanga retournera au 2M2C de Montreux, dans une version étendue. La manifestation a été délocalisée à Lausanne pendant trois ans durant la rénovation du 2M2C. (ats)

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