«Une décision brutale»: Anne-Sophie Pic explique qu'elle a été renvoyée
Anne-Sophie Pic ne s'attendait pas à devoir quitter le Beau-Rivage Palace de Lausanne. La cheffe la plus étoilée au monde, dont le contrat s'achève en fin d'année avec l'hôtel vaudois, parle d'une «décision brutale».
Dans une interview accordée samedi au site de GaultMillau, la Française dit avoir été informée «très peu de temps» avant ses employés. Elle estime:
Anne-Sophie Pic s'est installée au Beau-Rivage en 2009. Il s'agissait alors de son premier restaurant à l'étranger, où elle compte désormais plusieurs établissements hors de son fief historique de Valence en France.
Le restaurant Pic à Lausanne a récemment bénéficié d'une importante rénovation. Après plusieurs mois de fermeture, il avait rouvert en septembre 2024. Selon elle, ses équipes à Lausanne étaient «portées par une énergie positive, dans une dynamique constante. Nous voulions accomplir ce que nous avons déjà réussi à Valence: décrocher la troisième étoile.»
La cheffe souligne que son restaurant lausannois est rentable, même si les trois derniers mois ont été difficiles, «comme toujours lorsqu'il y a la guerre dans le monde.» Et d'ajouter: «je n'en doute pas, nous aurions à nouveau connu une bonne année.»
Pour justifier sa décision, le Beau-Rivage a évoqué une nouvelle «stratégie de développement gastronomique» avec notamment un chef sur place. Anne-Sophie Pic s'interroge:
Elle affirme:
Avec son restaurant lausannois, la Française affiche deux étoiles au Michelin et 18 points sur 20 au GaultMillau. En annonçant vendredi son départ, le Beau-Rivage avait salué le «talent visionnaire» de sa future ex-cheffe, laquelle a été «une boussole de l'excellence pour la maison.»
Anne-Sophie Pic relève encore qu'elle restera attachée à la Suisse. «Si une nouvelle opportunité se présente, je répondrai présente immédiatement», assure-t-elle. (ats)