Il vaut mieux pour tout le monde que Charlize Theron ne croise jamais Timothée Chalamet. Dispute assurée. images: getty

«J'espère bien le croiser»: Charlize Theron recadre Timothée Chalamet

Les propos de Timothée Chalamet sur le monde de l'opéra et du ballet ont agacé de nombreux artistes et acteurs. Parmi lesquels Charlize Theron, qui a suivi une formation de danseuse dans ses jeunes années.

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S'il y en a un qui sait se faire des ennemis, tout seul, comme un grand, alors qu'il trône au sommet et qu'il pourrait juste lézarder sous le soleil de sa fame, c'est bien Timothée Chalamet.

Juste avant les Oscars, le sosie inofficiel de Eric Zemmour (ainsi l'a décrété watson dans le fantastique article ci-dessous), avait lâché une petite bombe bien sentie à l'endroit des chanteurs d'opéra et des danseurs de ballet. Qui s'étaient pris une balle perdue, les pauvres.

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Rappelez-vous, c'était lors d'une conversation vidéo entre CNN, Variety et Matthew McConaughey, enregistrée le 24 février. Chalamet, négligemment affalé dans son fauteuil, avait déclaré, en éclatant d'un rire moqueur:

«Je ne veux pas travailler dans le ballet, l'opéra ou des choses où l'on se dit: "Hé, faisons vivre ça, même si plus personne ne s'y intéresse"»

La séquence:

Traduction: je ne veux pas travailler dans une branche que la masse ne calcule pas. Même si c'est pour les beaux yeux de l'art.

Certes, une partie du son public pense certainement que le ballet, c'est un truc de vieux, ou auquel seuls des gens comme la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles se rend. Alors que - spoiler alert - pas du tout.

Le monde de l'art s'était rapidement mobilisé pour répondre à l'acteur, qui se prend également pour un pseudo rappeur à ses heures. Par exemple, le danseur et acteur de Broadway Zach McNally a publié une story sur Instagram, demandant:

«Pourquoi des artistes s'en prennent-ils à d'autres artistes à l'heure où l'intelligence artificielle menace littéralement toutes les formes d'art, à l'exception des arts du spectacle comme le théâtre, les ballets, les opéras et les comédies musicales?»

Le danseur et chorégraphe Amar Smalls a également reçu du soutien après avoir répondu sèchement au chéri de Kylie Jenner.

Même Doja Cat a mis son grain de sel dans le débat, depuis le fond de sa salle de bain.

Or, en creusant un peu, on se rend compte que Timothée a toujours eu un problème avec l'idée que son art puisse ressembler, de près ou de loin, à de l'opéra. Invité au Graham Norton Show en 2019, il avait déclaré: «Plus jeune, j'avais un peu peur que le cinéma ne devienne comme l'opéra, une forme d'art dépassée.»

Charlize Theron défend la danse

On pensait que, depuis ce mois de février, les déclarations hasardeuses de Chalamet avaient été oubliées par le public - et par ses collègues. Mais que nenni. Une star est revenue à la charge, très récemment. Il s'agit de Charlize Theron, qui s'est exprimée dans une interview publiée ce samedi 18 avril dans les colonnes du New York Times.

Dans cet entretien, l'on apprend notamment que l'actrice de Monster âgée de 51 ans a suivi une formation de danseuse de ballet extrêmement rigoureuse dans ses jeunes années. Une blessure l'a poussée à renoncer à son rêve de planches, même si finalement, son job actuel a fini par la placer sous le feu des projecteurs.

Alors que la journaliste du New York Times cuisine Charlize Theron sur son prochain film, Apex, dans lequel elle joue une alpiniste, la conversation glisse rapidement sur l'entrainement physique. Charlize fait alors un parallèle avec la danse. «Elle est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites. Les danseurs sont des super-héros. Ce qu’ils font subir à leur corps dans un silence absolu…», commence-t-elle.

Charlize Theron et Taron Egerton dans Apex. Kane Skennar/Netflix/nypost

Et la journaliste d'enchaîner:

«Désolée, Timothée Chalamet»

Il n'en fallait pas plus pour que Charlize enclenche la machine à reproches.

«Oh là là, j'espère bien le croiser un jour. C'était un commentaire très déplacé sur un art, deux arts, qu'il faut sans cesse soutenir, car, oui, ils traversent des moments difficiles» nypost

La quinquagénaire a tenu à rappeler que, dans un proche futur, l'IA pourrait bien rendre une série de métiers caducs. Dont l'acting. Mais la technologie, a encore insisté l'actrice, «ne pourra jamais remplacer un danseur sur scène».

«La danse m'a appris le travail acharné. Elle m'a appris à être forte. C'est presque de la maltraitance» Charlize Theron nypost

La star d'origine sud-africaine dit avoir fondé sa force de caractère sur cette discipline qui lui a demandé d'aller puiser au-delà de toutes ses limites:

«J'ai eu plusieurs fois des infections du sang à cause d'ampoules qui ne guérissaient jamais. Et on n'a pas de jour de repos. Je parle littéralement de saigner à travers ses chaussures» Charlize Theron nypost

Bref, on l'a compris, il ne vaut mieux pas que ces deux-là, Timothée et Charlize, se croisent dans la vraie vie, ou ça risque de chauffer. A moins que quelqu'un ait un jour la judicieuse idée d'inviter Timothée à se glisser dans les ballerines d'une danseuse étoile. Histoire de voir si compter les ampoules permet de remettre la lumière à tous les étages.

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