Le nouveau fauteuil de la collection «PS» d’Ikea n’est déjà plus disponible en Suisse. image: ikea, montage: watson

Vendu «en quelques heures», ce fauteuil Ikea est sold-out en Suisse

Prédestiné à devenir la pièce phare de la nouvelle et très attendue collection PS 2026 du géant suédois, ce fauteuil vert gonflable a été littéralement pris d’assaut dans toute la Suisse et «la demande a largement dépassé les prévisions initiales». Pourra-t-on encore s’en procurer? Ikea nous répond.

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Lorsque watson a dévoilé les premières pièces de la collection PS 2026, il y a quelques semaines, nous aurions pu mettre notre main à couper: ce fauteuil vert pop, dont les coussins gonflables sont emballés dans une armature en acier inoxydable plutôt élégante, allait s’arracher comme des petits pains.

Le 15 mai dernier, date de la sortie de la très attendue collection PS 2026, les Suisses se sont manifestement rués dans la succursale suédoise la plus proche, puisqu’il n’est actuellement plus possible de s’en procurer le moindre exemplaire.

«Le fauteuil gonflable vert s'est vendu en quelques heures dès le premier jour. La demande a largement dépassé nos prévisions initiales» Le service de presse d’Ikea Suisse à watson

Un succès et une rupture de stock beaucoup moins tapageuse et polémique que Swatch et Audemars Piguet avec leur Royal Pop.

De quoi forcer les fans suisses un poil moins réactifs à l’exercice difficile de la patience: «Bien que des livraisons supplémentaires soient attendues de manière continue, la disponibilité restera probablement limitée au cours des prochaines semaines», explique Ikea à watson.

«Nous réapprovisionnons nos entrepôts en permanence aussi rapidement que possible et nous espérons que la situation se stabilisera progressivement avec le temps» Ikea, par email, à watson

Le géant jaune et bleu tient à nous préciser que «toute l’opération en général fut un succès», bien que la plupart des autres pièces de cette collection, composée d’une trentaine de meubles et accessoires, soient encore disponibles.

Contrairement à ce qui s’est propagé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, Ikea nous assure que «ce n'est pas une collection en édition limitée, nous n'avons donc pas de quantité fixe disponible». Seule solution pour les frustrés? Se rendre sur le site et enclencher une alerte pour être prévenu du retour de la star.

Tous les deux ou trois ans, depuis 1995, le géant du meuble en kit fait sensation avec sa collection «PS» (pour post-scriptum) avec des pièces qui sortent du lot, un poil plus osées et dessinées par de très bons designers. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’un objet de cette collection devienne culte, à l’image de l’horloge IKEA PS 1995, toujours en vente trente ans plus tard.

Avec cette dixième collection anniversaire, le fauteuil vert gonflable va manifestement trôner dans beaucoup de séjours de jeunes suisses.

La collection de Bad Bunny pour Zara, en images: 1 / 22 La collection de Bad Bunny pour Zara, en images: