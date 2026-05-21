Vendu «en quelques heures», ce fauteuil Ikea est sold-out en Suisse
Lorsque watson a dévoilé les premières pièces de la collection PS 2026, il y a quelques semaines, nous aurions pu mettre notre main à couper: ce fauteuil vert pop, dont les coussins gonflables sont emballés dans une armature en acier inoxydable plutôt élégante, allait s’arracher comme des petits pains.
Le 15 mai dernier, date de la sortie de la très attendue collection PS 2026, les Suisses se sont manifestement rués dans la succursale suédoise la plus proche, puisqu’il n’est actuellement plus possible de s’en procurer le moindre exemplaire.
Un succès et une rupture de stock beaucoup moins tapageuse et polémique que Swatch et Audemars Piguet avec leur Royal Pop.
De quoi forcer les fans suisses un poil moins réactifs à l’exercice difficile de la patience: «Bien que des livraisons supplémentaires soient attendues de manière continue, la disponibilité restera probablement limitée au cours des prochaines semaines», explique Ikea à watson.
Le géant jaune et bleu tient à nous préciser que «toute l’opération en général fut un succès», bien que la plupart des autres pièces de cette collection, composée d’une trentaine de meubles et accessoires, soient encore disponibles.
Contrairement à ce qui s’est propagé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, Ikea nous assure que «ce n'est pas une collection en édition limitée, nous n'avons donc pas de quantité fixe disponible». Seule solution pour les frustrés? Se rendre sur le site et enclencher une alerte pour être prévenu du retour de la star.
Tous les deux ou trois ans, depuis 1995, le géant du meuble en kit fait sensation avec sa collection «PS» (pour post-scriptum) avec des pièces qui sortent du lot, un poil plus osées et dessinées par de très bons designers. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’un objet de cette collection devienne culte, à l’image de l’horloge IKEA PS 1995, toujours en vente trente ans plus tard.
Avec cette dixième collection anniversaire, le fauteuil vert gonflable va manifestement trôner dans beaucoup de séjours de jeunes suisses.