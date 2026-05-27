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Voici le programme du festival de la Cité à Lausanne

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Les organisateurs du festival de la Cité ont recensé un total de 209 représentations pour cette année (image d'archives).Keystone

Voici le programme du festival de la Cité à Lausanne

L'événement lausannois annonce une «programmation foisonnante» pour son édition 2026. Plus de 100 000 spectateurs sont attendus.
27.05.2026, 06:5927.05.2026, 06:59

Le festival de la Cité a dévoilé mercredi le programme complet de sa 54e édition, agendée du 30 juin au 5 juillet à Lausanne. Quelque 150 projets artistiques, gratuits et répartis sur 23 sites, seront proposés au public.

Les organisateurs ont recensé 209 représentations au total, entre concerts, performances, théâtre, danse, cirque, DJ-sets et autres propositions pour le jeune public. Une «programmation foisonnante» portée par plus de 500 bénévoles et dans «un esprit d'ouverture fidèle à l'ADN du festival», indique la manifestation dans un communiqué. Comme les années précédentes, plus de 100 000 spectateurs sont attendus.

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Les organisateurs soulignent que cette édition «met particulièrement en lumière la création sous toutes ses formes» avec huit créations originales, 27 premières suisses musicales et 29 premières suisses en arts vivants. La mission du festival reste aussi de «faire dialoguer» artistes suisses et internationaux, 27 nationalités étant représentées dans ce casting 2026.

Des grandes scènes aux espaces les plus intimistes du quartier de la Cité, le public pourra découvrir «des propositions à la fois festives, sensibles et engagées», poursuit le communiqué.

Une association avec Tridel

Les organisateurs promettent encore «plus de 60 heures d'ouverture du public», lequel pourra aussi se restaurer et se désaltérer auprès des 36 bars et stands du festival. Le budget de la manifestation s'élève à 2,7 millions de francs.

A noter que le festival s'est associé cette année à Tridel à l'occasion des 20 ans de l'usine de traitement des déchets. Dès le soir du 3 juillet et jusqu'au 5 juillet, Tridel ouvrira ses portes au public pour les «after» du festival (de 22h00 à 05h00) et plusieurs propositions artistiques diurnes annoncées comme «audacieuses». Le public pourra aussi découvrir les coulisses de l'usine à travers un parcours de visite. (jzs/ats)

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