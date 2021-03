Suisse

Moutier, Maudet, Valais: on a (aussi) rigolé dimanche!



C'est lundi et vous avez déjà besoin de vous détendre (on le sait). Voici quelques mèmes qui reviennent sur les élections et la votation de ce dimanche.

Moutier excité de divorcer pour se remarier, le PDC dans le dur en Valais et Maudet qui se fait éjecter à Genève: c'est vrai qu'il y avait de quoi être inspiré après ce dimanche politique en Suisse romande.

Sur les réseaux, l'humoriste Thomas Wiesel et ses compères memeurs et petits rigolos s'en sont donné à coeur joie en analysant les résultats des élections et votation à leur manière.

Moutier in love avec le Jura, c'est plié

C'est vrai que vu comme ça... Image: Thomas Wiesel

On a dormi comme des bébés Image: Thomas Wiesel

Franchement, Team Moutier les yeux fermés Image: Thomas Wiesel

En Valais, un PDC qui perd son pouvoir depuis 170 ans, des Hauts-Valaisans qui votent toujours pour les leurs et un Mathias Reynard chouchou

A votre avis, Legolas a voté Mathias? Thomas Wiesel

Ce piercing est sous-coté on vous dit Image: Instagram @dixneuf50

Ça rigole vraiment pas en fait Image: Instagram @lambdalaisan

Dans le dur, le PDC? Image: Instagram @dixneuf50

A Genève, Pierre Maudet définitivement out

Et la veste est Verte Image: Thomas Wiesel

Quelques tickets pour tenir Image: Thomas Wiesel

«Y aller au culot» Image: Thomas Wiesel

Toujours là?

Pour la récapitulation plus sérieuse de ce dimanche politique - au cas où vous étiez occupés à siroter une binouze sous les cerisiers ou sur les pistes ce week-end - c'est par ici:

Et si vous en voulez encore, des analyses et un commentaire sur les événements du 28 mars:

