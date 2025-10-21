La Fripe à Jo prépare son premier combat de boxe et je me suis entraînée avec elle. Image: watson

Je me suis battue avec une créatrice de mode

De retour de la Fashion Week, Joana Bender, fondatrice de La Fripe à Jo, a repris ses entraînements de boxe en vue de son premier combat en novembre. Elle m'a demandé si je voulais venir m'entraîner avec elle et j'ai dit oui.

«T'as pas envie de faire l'entraînement avec moi?», me lance au bout du fil Joana Bender, 26 ans, créatrice de la marque genevoise La Fripe à Jo. A peine rentrée de la Fashion Week de Paris, où elle a tenté de s'incruster au défilé Balenciaga, elle s'entraîne désormais pour son premier combat de boxe amateur qui aura lieu le 1er novembre à Fribourg.

J'ai raconté ses péripéties parisiennes et c'est tout naturellement que son parcours sportif a attisé ma curiosité. Pourquoi? Parce que nous avons comme points communs l'amour de la mode et des sports de combat. Dès lors, lorsqu'elle apprend que j'ai deux ans de kick-boxing dans les dents, elle me demande d'enfiler mes gants et de m'entraîner avec elle mercredi 15 octobre à Genève. D'accord!

«Plus fort! Vas-y, tu peux frapper »

Il s'agit de la première fois que je fais un cours réservé principalement aux futurs combattants. La particularité? Après quelques minutes d'échauffement, on enchaîne avec des techniques d'évitement en vue des sparrings – un entraînement qui simule un combat réel mais sans chercher à blesser l'adversaire. Joana Bender me donne rapidement les directives:

«Quand je t'envoie un crochet, il faut que tu te baisses en faisant une sorte de demi-cercle en t'appuyant sur les jambes. Voilà, c'est bien. Maintenant, on accélère!» Joana Bender

On poursuit avec les directs, une autre sorte de coup qui demande d'être esquivé différemment: on se penche à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite. «T'évites bien», me lance ma partenaire. Lorsque c'est à mon tour de cogner, je lui mets quelques feintes qu'elle ne voit pas venir. Elle monte bientôt sur le ring, il faut la préparer à ce qui l'attend, n'est-ce pas?

Exercice suivant: tout le monde enfile ses protections et se met en place pour les sparrings. Joana Bender, en position de garde, m'explique:

«Je t'envoie des directs. Soit tu les chasses avec les mains, soit tu mets tes gants sur les tempes pour éviter les coups» Let's go, tant que tu ne me casses pas le nez.

Moi qui protège bien mon nez: Image: watson

Le coach donne le top et instantanément, ça se bastonne sévère dans la salle. J'esquive les coups, j'en remets.

«Plus fort! Vas-y, tu peux frapper» Joana Bender, qui veut en découdre.

La preuve en images: Image: watson

On se protège, les deux mains devant le visage. Image: watson

Image: watson

Message reçu: j'envoie des directs dans le ventre de mon adversaire, des crochets dans les tempes. Elle protège avant de remiser instantanément. La fin de son entraînement se fera toutefois sur le ring, combat oblige:

«Au début, j'y allais comme une bourrine en espérant qu'au moins un coup touche mon adversaire. Je fais autrement maintenant, mes gestes sont plus techniques, plus réfléchis.» Joana Bender

La suite se passe sur le ring: Image: watson

Un défilé au milieu des boxeurs

Le premier novembre prochain, la Romande réalisera ainsi l'objectif qu'elle a en tête depuis qu'elle a commencé la boxe il y a trois ans. Et ce, même si une autre discipline avait au départ attiré son attention:

«J'étais fascinée par le MMA. Je ne comprenais pas comment on pouvait regarder et pratiquer. Mais plus j'en apprenais, plus je kiffais. J'ai donc choisi la boxe comme point de départ et je n'ai plus jamais arrêté.» Joana Bender

Lorsque je lui demande si elle est stressée à mesure que le Jour J approche, elle me répond que non. Le monde dans la mode lui a permis de se forger un état d'esprit qui lui sert dans le sport – pour rappel, elle réalise notamment des coups de buzz à Paris en essayant d'entrer aux défilés sans invitation:

«La mode et la Fashion Week m'ont appris à ne pas être impressionnée par le public. Et d'oser se lancer sans se poser trop de questions» Joana Bender

Et de citer également la préparation d'un défilé, qui s'accompagne «d'une énorme charge mentale et qui nécessite de savoir gérer son stress».

Cette convergence entre les deux univers ferait toutefois de la styliste «un ovni au sein du club». Un sentiment que réfute son coach, Ricardo Pereira:

«La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais sur le ring. C'est la beauté de la boxe: avec les points, tout le monde a les mêmes armes» Ricardo Pereira, entraîneur de boxe.

Il évoque d'ailleurs l'idée d'organiser un événement durant lequel les combats de boxe seraient entrecoupés d'un défilé. «Mais grave», se réjouit Joana Bender, dont les créations et le stylisme s'inspirent depuis toujours du sport: