en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Genève

Boxe: Joana Bender va faire son premier combat

Boxe à Genève avec La Fripe à Jo.
La Fripe à Jo prépare son premier combat de boxe et je me suis entraînée avec elle.Image: watson

Je me suis battue avec une créatrice de mode

De retour de la Fashion Week, Joana Bender, fondatrice de La Fripe à Jo, a repris ses entraînements de boxe en vue de son premier combat en novembre. Elle m'a demandé si je voulais venir m'entraîner avec elle et j'ai dit oui.
21.10.2025, 16:5521.10.2025, 16:55
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

«T'as pas envie de faire l'entraînement avec moi?», me lance au bout du fil Joana Bender, 26 ans, créatrice de la marque genevoise La Fripe à Jo. A peine rentrée de la Fashion Week de Paris, où elle a tenté de s'incruster au défilé Balenciaga, elle s'entraîne désormais pour son premier combat de boxe amateur qui aura lieu le 1er novembre à Fribourg.

J'ai raconté ses péripéties parisiennes et c'est tout naturellement que son parcours sportif a attisé ma curiosité. Pourquoi? Parce que nous avons comme points communs l'amour de la mode et des sports de combat. Dès lors, lorsqu'elle apprend que j'ai deux ans de kick-boxing dans les dents, elle me demande d'enfiler mes gants et de m'entraîner avec elle mercredi 15 octobre à Genève. D'accord!

L'incruste chez Balenciaga:

Elle a tenté de s'incruster parmi les stars, elle raconte

«Plus fort! Vas-y, tu peux frapper»

Il s'agit de la première fois que je fais un cours réservé principalement aux futurs combattants. La particularité? Après quelques minutes d'échauffement, on enchaîne avec des techniques d'évitement en vue des sparrings – un entraînement qui simule un combat réel mais sans chercher à blesser l'adversaire. Joana Bender me donne rapidement les directives:

«Quand je t'envoie un crochet, il faut que tu te baisses en faisant une sorte de demi-cercle en t'appuyant sur les jambes. Voilà, c'est bien. Maintenant, on accélère!»
Joana Bender

On poursuit avec les directs, une autre sorte de coup qui demande d'être esquivé différemment: on se penche à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite. «T'évites bien», me lance ma partenaire. Lorsque c'est à mon tour de cogner, je lui mets quelques feintes qu'elle ne voit pas venir. Elle monte bientôt sur le ring, il faut la préparer à ce qui l'attend, n'est-ce pas?

Exercice suivant: tout le monde enfile ses protections et se met en place pour les sparrings. Joana Bender, en position de garde, m'explique:

«Je t'envoie des directs. Soit tu les chasses avec les mains, soit tu mets tes gants sur les tempes pour éviter les coups»
Let's go, tant que tu ne me casses pas le nez.

Moi qui protège bien mon nez:

Boxe Genève La Fripe à Jo.
Image: watson

Le coach donne le top et instantanément, ça se bastonne sévère dans la salle. J'esquive les coups, j'en remets.

«Plus fort! Vas-y, tu peux frapper»
Joana Bender, qui veut en découdre.

La preuve en images:

Boxe Genève La Fripe à Jo.
Image: watson
Boxe Genève La Fripe à Jo.
On se protège, les deux mains devant le visage.Image: watson
GIF animéJouer au GIF
Image: watson

Message reçu: j'envoie des directs dans le ventre de mon adversaire, des crochets dans les tempes. Elle protège avant de remiser instantanément. La fin de son entraînement se fera toutefois sur le ring, combat oblige:

«Au début, j'y allais comme une bourrine en espérant qu'au moins un coup touche mon adversaire. Je fais autrement maintenant, mes gestes sont plus techniques, plus réfléchis.»
Joana Bender

La suite se passe sur le ring:

Joana Bender boxe à Genève.
Image: watson

Un défilé au milieu des boxeurs

Le premier novembre prochain, la Romande réalisera ainsi l'objectif qu'elle a en tête depuis qu'elle a commencé la boxe il y a trois ans. Et ce, même si une autre discipline avait au départ attiré son attention:

«J'étais fascinée par le MMA. Je ne comprenais pas comment on pouvait regarder et pratiquer. Mais plus j'en apprenais, plus je kiffais. J'ai donc choisi la boxe comme point de départ et je n'ai plus jamais arrêté.»
Joana Bender
«La boxe suisse a les talents pour envoyer un athlète aux JO»

Lorsque je lui demande si elle est stressée à mesure que le Jour J approche, elle me répond que non. Le monde dans la mode lui a permis de se forger un état d'esprit qui lui sert dans le sport – pour rappel, elle réalise notamment des coups de buzz à Paris en essayant d'entrer aux défilés sans invitation:

«La mode et la Fashion Week m'ont appris à ne pas être impressionnée par le public. Et d'oser se lancer sans se poser trop de questions»
Joana Bender

Les coups de buzz à Paris:

«Ils m'ont prise pour Rihanna»

Et de citer également la préparation d'un défilé, qui s'accompagne «d'une énorme charge mentale et qui nécessite de savoir gérer son stress».

Cette convergence entre les deux univers ferait toutefois de la styliste «un ovni au sein du club». Un sentiment que réfute son coach, Ricardo Pereira:

«La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais sur le ring. C'est la beauté de la boxe: avec les points, tout le monde a les mêmes armes»
Ricardo Pereira, entraîneur de boxe.

Il évoque d'ailleurs l'idée d'organiser un événement durant lequel les combats de boxe seraient entrecoupés d'un défilé. «Mais grave», se réjouit Joana Bender, dont les créations et le stylisme s'inspirent depuis toujours du sport:

«D'ailleurs, j'ai récemment créé des sacs à main en forme de gants de boxe. Il faudrait peut-être que je les commercialise»
Joana Bender
Plus d'articles sur le sport
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
de Sven Papaux
Belinda Bencic a fait un gros changement
Belinda Bencic a fait un gros changement
de Yoann Graber
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
de Yoann Graber
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
de Rainer Sommerhalder
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
de Ivan PISARENKO
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
de Jasmin Steiger
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
de Raphael Gutzwiller
On a approché le pire cauchemar des traileurs
On a approché le pire cauchemar des traileurs
de Romuald Cachod
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
de Etienne Wuillemin
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
de Sven Papaux
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
1
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
de Romuald Cachod
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
de Julien Caloz
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
de Soraya Sägesser
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Ce romand et sa sculpture rayonnent dans le monde entier
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Gros bug chez UBS, des clients paniquent
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Lucas Braathen a failli perdre gros lors d'un entraînement de slalom géant, samedi 18 octobre.
Le funambule au double passeport brésilien et norvégien a réussi un sacré numéro d'équilibriste pour éviter le pire. Alors qu'il répétait ses gammes lors d'une manche d'entraînement à Sölden, en Autriche, Lucas Pinheiro Braathen a bien failli voir sa saison fortement compromise.
L’article