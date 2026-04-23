En médaillon, un membre de la rédaction du média de gauche radicale Ragekit. Image: watson

Les anti-G7 s'apprêtent à accueillir «la délégation de l’enfer» à Genève

Le 1er Mai à Genève pourrait avoir un avant-goût de mobilisation contre le G7 qui se tiendra mi-juin à Evian. Un site d'extrême gauche et le support militant Ragekit envoient déjà les invitations. Les autorités réagissent.

Plus de «Suisse»

L’opposition au G7 d’Evian (15-17 juin) retient tant l’attention au vu des craintes qu’elle suscite à Genève, qu’on en a oublié le 1er Mai, Fête du travail. Ce jour-là, un vendredi, devrait se tenir le traditionnel défilé des syndicats. Le site d’extrême gauche Renversé en profite pour annoncer mercredi 22 avril qu’il prendra place dans le cortège genevois des travailleurs et des travailleuses «au sein du bloc révolutionnaire». Une manière d’annoncer la couleur à un mois et demi du G7:

«En juin prochain, les dirigeants des puissances impérialistes se réuniront aux portes de Genève. Profitons du cortège du 1er Mai pour envoyer un message clair: Genève saura accueillir comme il se doit la délégation de l’enfer: Trump, Macron, Meloni, Starmer, Carney, Merz et Takaichi.» Le site Renversé

Renversé avait mis en ligne début avril une carte de «multinationales et autres fripouilles» présentes dans le canton de Genève, qui pourraient se transformer en cibles pour les casseurs au moment du G7, craignait-on.

Pour le 1er Mai, rendez-vous est donné au point de départ habituel des défilés de la Fête du travail, place Lise Girardin, près de la gare Cornavin. La faîtière syndicale CGAS était injoignable ce jeudi après-midi par téléphone pour confirmer la préparation d’une manifestation à cette date. Mais un membre d’un parti de gauche assure à watson qu’il y en aura une au point de départ indiqué et qu’il compte bien s’y rendre.

Aucune autorisation délivrée

Les invitations sont donc lancées. Côté autorités, Laurent Paoliello, chef de la communication du Département cantonal des institutions et du numérique (DIN), qui comprend la sécurité, rapporte qu’«aucune autorisation n’a encore été délivrée à ce jour pour un cortège du 1er Mai». Pas plus, d’ailleurs, que pour le contre-sommet que les anti-G7 («No-g7») souhaitent mettre sur pied mi-juin dans la cité de Calvin.

Là aussi, les invitations sont lancées. C’est le site alternatif Ragekit, basé à Lausanne et proche de la gauche radicale, qui s’en charge sur sa page Instagram. Dans une vidéo postée également le 22 avril, l’un de ses membres s’adresse, avec une pointe d’humour et la Marseillaise en fond sonore, aux «Français, Françaises et chers compatriotes suisses et du monde entier».

«Tu détestes Trump et Macron et tu rêves de découvrir la Suisse? On t’invite en juin à Genève» Ragekit

Plus loin, le même affirme: «Une coalition qui s’appelle No-G7 prépare un grand comité d’accueil pour rendre leur séjour inoubliable» (il parle des dirigeants du G7, qui regroupe les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, le Canada et le Japon). Le No-G7, annonce-t-il, se tiendra du 13 au 17 juin, une «grande fête d’accueil» étant prévue le 14.

«On va tous se mettre ensemble et on va marcher dans les rues en criant des trucs. C’est un genre de tradition locale que tu pourras découvrir.» Ragekit

On ignore si la «tradition locale» renvoie au G8 qui s'était tenu en juin 2003 à Evian déjà et qui avait donné lieu à une casse mémorable au centre de Genève.

Pour l’heure, les anti-G7 donnent l’impression de vouloir mettre le Conseil d’Etat genevois devant le fait accompli. Reste à savoir si les parties négocient en coulisse.