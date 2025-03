Voici à quel point les taxes de Trump vont impacter la Suisse

Les Etats-Unis vont imposer des droits de douane prohibitifs aux véhicules importés et la Suisse pourrait en faire les frais. Mais un autre secteur risque de faire beaucoup plus de mal à notre pays.

Washington veut désormais imposer des taxes de 25% sur les importations de voitures en provenance de l'étranger.

«Si elles sont fabriquées aux Etats-Unis, il n'y aura absolument aucun droit de douane» Donald Trump

Après cette annonce, tous les regards se tournent désormais vers l'Allemagne, dont l'économie dépend en grande partie de l'industrie automobile. Mais dans quelle mesure cela concerne-t-il aussi la Suisse?

Les exportations vers les Etats-Unis

Empruntons d'abord la route directe. L'année dernière, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), la Suisse a exporté vers les Etats-Unis des voitures, des tracteurs, des motos, des vélos et autres véhicules terrestres, ainsi que leurs pièces et accessoires, pour une valeur de 57 millions de francs.

Cela ne représente que 0,6% de la valeur des exportations de biens suisses dans ce secteur. De manière générale, on peut dire que les exportations de voitures vers les Etats-Unis se situent à un niveau bas par rapport aux 30 dernières années. La Suisse est-elle pour autant tirée d'affaire? Non, comme le montre le point suivant.

Les exportations vers l'Allemagne

Une part nettement plus importante de nos exportations automobiles part en direction de l'Allemagne. Au cours des 30 dernières années, 30 à 40% des exportations dans ce secteur ont été pour notre voisin. Si l'industrie automobile allemande est impactée, les sous-traitants suisses risquent également de souffrir.

Comme le montre le graphique, les exportations vers l'Allemagne ont même augmenté ces dernières années. Ce n'est que depuis 2020 que ce secteur recule quelque peu, ce qui est principalement dû à une faiblesse structurelle de l'industrie automobile de nos voisins.

En Suisse, quelque 32 000 emplois dépendent de la fabrication de pièces automobiles, d'outils spécifiques à la branche et de logiciels.

Notre point faible

Les droits de douane de Trump frappent l'Allemagne et l'Union européenne au plus mauvais moment. L'industrie automobile se trouve déjà en crise depuis des années, et c'est la Chine qui devrait se réjouir de cette situation. Avec ses nouvelles mesures, le président américain démontre qu'il est tout à fait prêt à prendre des mesures qui nuisent fortement aux intérêts économiques européens.

Pour la Suisse, la guerre commerciale devrait avoir peu d'impact, comme le montrent les chiffres ci-dessus. Mais il reste un grand «mais». Ce mercredi, Trump a mis à exécution un avertissement qu'il avait déjà lancé en février. A l'époque, il avait parlé des voitures, mais pas que. Il avait aussi menacé le domaine des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques.

Ce dernier point, en particulier, devrait inquiéter l'industrie suisse. Pour la Suisse, l'exportation de produits pharmaceutiques représente à peu près l'équivalent de l'industrie automobile en Allemagne. En 2024, environ un quart de la valeur des exportations helvétiques provenait de ce secteur.

Ces dernières années, notre industrie pharmaceutique est devenue de plus en plus dépendante des Etats-Unis. Il y a 30 ans, seuls 7% de la valeur des exportations étaient destinés à ce pays. En 2024, ce pourcentage était passé à 32%. Si Donald Trump impose des droits de douane américains sur cette branche, environ 8% de notre commerce total seraient touchés.

Toujours est-il que l'industrie pharmaceutique emploie en Suisse, en pourcentage, bien moins de personnes que l'industrie automobile en Allemagne. Selon les chiffres du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), environ 75 000 personnes sont concernées. (leo)

