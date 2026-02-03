en partie ensoleillé
Cinq loulous de Poméranie importés avec des papiers falsifiés

La Suisse serre la vis contre la fraude vétérinaire
Un loulou de Poméranie (image d'illustration)Image: Shutterstock

Elles n'auraient jamais dû franchir la frontière suisse avec 5 loulous de Poméranie

Deux femmes ont tenté d’importer cinq chiens en Suisse avec des passeports falsifiés, une infraction pouvant conduire à une amende allant jusqu’à 40 000 francs.
03.02.2026, 11:4103.02.2026, 11:41

Les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont intercepté, en 2025, deux femmes qui s’apprêtaient à importer cinq chiens munis de documents falsifiés, notamment en ce qui concerne la preuve de vaccination antirabique. Les chiens ont été mis en quarantaine.

Une Suissesse de 26 ans et une Serbe de 48 ans se sont présentées, en septembre 2025, au poste de douane de Gondo (VS) afin de déclarer l’importation de cinq chiens de race spitz nains, également appelés loulous de Poméranie, selon un communiqué de l'OFDF diffusé ce mardi. Trois d’entre eux étaient destinés au canton de Vaud et deux à celui du Valais. Les intéressées ont présenté des passeports pour animaux ainsi que des contrats de vente prétendument établis en Grèce.

Cinq loulous de Poméranie importés avec des papiers falsifiés.
Des documents falsifiés pour importer des chiens en Suisse.Image: douanes suisses

Les contrôles effectués par l’OFDF ont permis de mettre en évidence la falsification des documents, en particulier des indications relatives à la vaccination antirabique. Les personnes concernées ont par la suite reconnu que les chiens provenaient de Serbie.

Jusqu'à 40 000 francs

L’autorité européenne compétente a confirmé la falsification des preuves vaccinales. Le dossier a dès lors été transmis aux autorités vétérinaires cantonales compétentes. Celles-ci ont ordonné la mise en quarantaine des animaux à domicile et ce durant 120 jours. Une période désormais terminée.

Le cas a été dénoncé pénalement. Les propriétaires devront s’acquitter des frais liés à la surveillance vétérinaire ainsi que des frais administratifs. La procédure pénale est en cours et déterminera la sanction, laquelle peut aller jusqu’à une amende de 40 000 francs. (jah/ats)

