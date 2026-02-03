Voici où les impôts ont le plus baissé en Suisse

Image: watson

Les impôts baissent en Suisse: la situation dans votre commune

La plupart des Suisses vont payer moins d'impôts cette année. Si certains contribuables verront leur facture diminuer de plusieurs centaines de francs, le recul des coûts varie drastiquement d'une commune à l'autre. Découvrez la situation grâce à nos cartes interactives.

Au vu des hausses répétées qui plombent le budget des Suisses, il s'agit d'une bonne nouvelle: cette année, les impôts vont baisser. Une analyse des données de l'Administration fédérale des contributions (voir les détails du calcul en fin d'article) montre que la facture devrait diminuer pour une large partie de la population helvétique.

L'ampleur de la baisse (ou de la hausse, bien que ce scénario soit plus rare) dépend de votre commune de résidence, et les écarts peuvent parfois se révéler importants. Pour illustrer la situation, nous avons choisi deux scénarios: un couple marié avec deux enfants et une personne vivant seule et sans enfants.

Premier scénario : couple marié avec deux enfants

Pour un couple marié avec deux enfants ayant un revenu annuel brut de 150 000 francs (répartition: 50-50), les impôts baisseront presque partout. Seules 84 communes sur 2121 affichent une hausse, comme on le voit sur la carte ci-dessous:

Parfois, le recul des coûts sera très léger et ne s'élèvera qu'à une dizaine de francs. C'est le cas de la commune vaudoise de Perroy, où la facture devrait diminuer d'à peine 12 francs.

En revanche, d'autres localités affichent une baisse nettement plus conséquente: celle-ci frôlera les 2000 francs à Rickenbach (LU) et dépassera aisément les 1000 dans toutes les communes genevoises. Le canton du bout du lac présente, en effet, les valeurs négatives les plus élevées du pays, avec Lucerne et l'Argovie. Ailleurs en Romandie, les diminutions seront plus modestes.

Comme indiqué plus haut, les endroits qui verront leur facture augmenter représentent une minorité et, dans certains cas, la hausse ne devrait pas dépasser les 20 francs.

Dans une poignée de communes, les impôts grimperont toutefois de plusieurs centaines de francs. C'est notamment le cas des villages fribourgeois de Tentlingen et Kleinbösingen, où la facture devrait augmenter de 785 et 1229 francs, respectivement.

Deuxième scénario : personne seule, sans enfants

Le deuxième scénario porte sur une personne célibataire et sans enfants, vivant seule, dont le revenu annuel brut correspond à 80 000 francs. Dans ce cas également, la baisse des impôts concerne la plupart des communes, soit 1887 sur 2121 au total.

Genève figure de nouveau parmi les régions où la facture va diminuer le plus: le recul des coûts dépassera toujours les 1000 francs, tandis que, dans d'autres cantons, les contribuables n'épargneront que quelques dizaines de francs - c'est notamment le cas dans le reste de la Romandie, à l'exception du Valais.

La baisse la plus importante se montera à 1376 francs et concernera Meyrin, alors que la hausse la plus sensible concernera (encore) les habitants de Kleinbösingen (FR), lesquels verront la facture grimper de 886 francs.

Où paye-t-on le moins?

En plus de présenter les diminutions les plus importantes, les communes genevoises affichent également des charges fiscales particulièrement faibles, du moins à l'échelle romande. A l'exception du Valais, les impôts sont plus élevés dans tous les autres cantons francophones.

A l'échelle nationale, toutefois, Genève et le Valais doivent céder la place aux cantons de Suisse centrale: à Zoug, un couple marié avec deux enfants (premier scénario) paye moins de 3000 francs d'impôts, contre 9000 à 11 000 en Valais et à Genève, voire plus de 20 000 dans certaines communes neuchâteloises.