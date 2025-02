Un jeune footballeur suisse meurt noyé en Espagne

Coop et Migros envisagent de supprimer les codes barres

Selon les premiers éléments de l’autopsie, la police exclut l’intervention d’une tierce personne dans ce drame et penche pour la thèse d’un accident, selon des propos recueillis par plusieurs médias locaux.

Un peu plus tard, une caméra municipale le montre se déplaçant, seul, après 3h du matin, en direction du port, avant que l’on perde définitivement sa trace. Ne voyant pas le jeune Zermattois rejoindre, samedi matin, ses coéquipiers ont alerté les forces de l'ordre.

Attention: les arnaques immobilières se multiplient en Suisse

Fin janvier, l'Office fédéral de la cybersécurité mettait en garde contre une hausse des tentatives d'escroqueries par le biais d'annonces de logement. Voici comment les déceler afin de s'en protéger.

Les logements vacants et bon marché dans les grandes villes de Suisse sont très recherchés. Les escrocs le savent et en profitent pour arnaquer les personnes intéressées. Fin janvier, l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) indique, sur son site internet, «une hausse des tentatives d'escroqueries par le biais d'annonces de logement» et explique comment se protéger.