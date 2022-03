1. Faut-il que la Suisse accueille des réfugiés d’Afghanistan?

Ada Marra: Très clairement oui. Le Parti socialiste l’a exprimé par un appel signé par 41 000 personnes. Nous y demandons l’accueil de 10 000 personnes. Cela ne mettrait ni la sécurité, ni la politique d’asile de notre pays, en difficulté. En 2020, il y a eu 11 000 demandes d’asile pour la Suisse, soit le chiffre le plus bas depuis 2007. Cela veut dire qu’il y a de la place pour des réfugiés. 10 000 personnes, c'est raisonnable et possible; notre demande n’est pas extravagante. Plusieurs villes se sont déjà déclarées prêtes à accueillir des réfugiés, bien avant la crise de l’Afghanistan. La Confédération doit collaborer avec elles.

Jean-Luc Addor: Je soutiens la politique du Conseil fédéral consistant à n’accueillir que le personnel local et du bureau de coopération de Kaboul et leurs familles. Pour le surplus, avec l’UDC, je suis hostile à l’accueil de contingents, avec le risque (déjà avéré en France) de l’infiltration d’éléments islamistes. Il y a aussi le danger de n’accueillir, comme trop souvent, que des hommes jeunes qui sont extrêmement difficiles à intégrer et à l’origine de trop d’incidents (particulièrement contre des femmes). Pour éviter un afflux de musulmans déracinés, la Suisse a intérêt à s’en tenir aux principes de notre droit d’asile, fondé sur l’examen individuel des demandes. J’ajoute que nous Suisses n’avons pas à nous sentir responsables d’un désastre humanitaire dont la responsabilité exclusive incombe à la guerre coloniale que les USA ont menée.