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Cyclisme: Brandon McNulty champion du monde

MONTREAL, QUEBEC - SEPTEMBER 27: Brandon McNulty and Team United States celebrates at finish line as gold medal winner during the 99th UCI Road World Championships Montreal 2026 - Men Elite Road Race ...
Brandon McNulty, nouveau champion du monde. Image: getty

Un Américain est le nouveau champion du monde de cyclisme

Brandon McNulty a remporté la course en ligne des Championnats du monde, dimanche à Montréal. Mauro Schmid, meilleur Suisse, a fini 11e.
27.09.2026, 21:3027.09.2026, 21:58

L'Américain Brandon McNulty (28 ans) a réussi la course de sa vie pour devenir champion du monde dimanche à Montréal. Le coureur d'UAE a devancé de 13 secondes l'Australien Michael Matthews et le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Très remuant, le Suisse Mauro Schmid a terminé juste après le top 10 au 11e rang, et son compatriote Stefan Küng au 14e.

MONTREAL, QUEBEC - SEPTEMBER 27: (L-R) Silver medalist Michael Matthews and Team Australia, gold medalist Brandon McNulty and Team United States and bronze medalist Mathieu Van Der Poel and Team Nethe ...
Le podium de ces Mondiaux: Matthews (2e), McNulty (1er) et van der Poel (3e).Image: getty

Sans Tadej Pogacar, on imaginait que la formation UAE pourrait repartir avec le titre grâce à Isaac del Toro. Mais c'est finalement l'Américain Brandon McNulty qui a décroché sa plus belle victoire en carrière et le titre mondial.

McNulty a pu s'extraire pour finalement l'emporter en solitaire, à la Tadej Pogacar. Mathieu van der Poel a tout tenté dans le final pour aller chercher un deuxième titre après celui de 2023, mais il n'a pas eu assez d'essence dans le moteur et a dû se contenter du bronze. Déception également pour le favori Remco Evenepoel, finalement 12e derrière Schmid.

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Schmid a d'ailleurs lancé une attaque à moins de dix kilomètres de l'arrivée, mais il n'est pas parvenu à résister au retour des autres cadors.

(ats/yog)

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