Brandon McNulty, nouveau champion du monde. Image: getty

Un Américain est le nouveau champion du monde de cyclisme

Brandon McNulty a remporté la course en ligne des Championnats du monde, dimanche à Montréal. Mauro Schmid, meilleur Suisse, a fini 11e.

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L'Américain Brandon McNulty (28 ans) a réussi la course de sa vie pour devenir champion du monde dimanche à Montréal. Le coureur d'UAE a devancé de 13 secondes l'Australien Michael Matthews et le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Très remuant, le Suisse Mauro Schmid a terminé juste après le top 10 au 11e rang, et son compatriote Stefan Küng au 14e.

Le podium de ces Mondiaux: Matthews (2e), McNulty (1er) et van der Poel (3e). Image: getty

Sans Tadej Pogacar, on imaginait que la formation UAE pourrait repartir avec le titre grâce à Isaac del Toro. Mais c'est finalement l'Américain Brandon McNulty qui a décroché sa plus belle victoire en carrière et le titre mondial.

McNulty a pu s'extraire pour finalement l'emporter en solitaire, à la Tadej Pogacar. Mathieu van der Poel a tout tenté dans le final pour aller chercher un deuxième titre après celui de 2023, mais il n'a pas eu assez d'essence dans le moteur et a dû se contenter du bronze. Déception également pour le favori Remco Evenepoel, finalement 12e derrière Schmid.

Schmid a d'ailleurs lancé une attaque à moins de dix kilomètres de l'arrivée, mais il n'est pas parvenu à résister au retour des autres cadors.

(ats/yog)