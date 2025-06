Inspiré d'une mesure parisienne datant de 2024, le postulat lausannois veut imposer des frais de stationnement plus élevés aux propriétaires de grands véhicules, particulièrement les SUV. Image: Keystone/Imago, montage watson

Lausanne prépare une mesure contre les SUV en ville

A Lausanne, la guerre est déclarée contre les conducteurs de véhicules de type SUV. Un postulat poussé par la gauche vient d'être accepté à la majorité et a pour but d'augmenter largement les tarifs de stationnement.

Comme le rapporte le journal 24 heures, un postulat émanant de la gauche a été accepté lors du dernier Conseil communal de la Ville de Lausanne. Sa raison d'être? Augmenter les tarifs de stationnement pour les gros véhicules, spécifiquement les SUV.

Une mesure «coup-de-poing» pour la sécurité

Le postulat, sobrement intitulé «Un tarif spécifique pour le stationnement des SUV de grande taille», a deux objectifs: assurer une meilleure sécurité routière pour tous les usagers et limiter l'impact écologique des véhicules à combustion. Pour Ariane Morin (Les Verts), l'objectif est clair:

«Il convient de tout faire, mais vraiment tout ce qui est possible, pour débarrasser nos villes de ces engins mortifères» 24 heures

Pour la postulante Franziska Meinherz (Ensemble à Gauche), les SUV sont la source de nombreux problèmes:

«Ils sont la deuxième source d’augmentation des émissions de CO 2 depuis 2010 et ils constituent un danger pour les piétons et les cyclistes, en particulier pour les enfants, souvent invisibles depuis le siège de conducteur d’un SUV.»

Et l'électrique?

Même les véhicules électriques y passent Malgré leur impact écologique bas, ils représentent, selon les postulants, un danger pas moins important que leur variante thermique.

Mais qui est concerné par ces tarifs de stationnement se voulant «significativement» supérieurs? D'après le journal 24 heures, les voitures à moteur thermique d'un poids à vide supérieur à 1,6 tonne ou les voitures hybrides ou électriques d'un poids à vide supérieur à 2 tonnes. Seraient épargnés les véhicules sept places n'appartenant pas à la catégorie des SUV et dont les familles nombreuses peuvent avoir besoin.

L'argent obtenu par ces augmentations de tarifs alimenterait le «Plan climat lausannois», dont l'objectif est d'atteindre 0 émission directe de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Dans la pratique, comment ça fonctionnerait?

Pour s'assurer du poids d'un véhicule, le corps de police devrait pouvoir, via les plaques d'immatriculation, avoir accès à la base de données du Service des automobiles et de la navigation (SAN) afin de vérifier si la bonne tarification est payée et, le cas échéant, verbaliser. Le montant n'est pas encore connu, le postulat étant actuellement à l'étude.

La droite fulmine

Le postulat était soutenu unanimement par la gauche et vivement combattu conjointement par le PLR et l'UDC. En conséquence, Olivier Bloch (PLR) a exprimé sa colère après que la proposition a été approuvée à la majorité et renvoyée à la Municipalité pour rapport et étude:

«A chaque mesure que vous prenez pour limiter l’accessibilité au centre-ville, vous plantez un clou de plus dans le cercueil du commerce lausannois. Et croyez-moi, ce cercueil est d’ores et déjà scellé en conséquence des choix faits dans cette ville» 24 heures

