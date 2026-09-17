Le projet de budget 2027 de Genève affiche 546 millions de déficit. Image: montage watson

Les fonctionnaires devront travailler 2 jours de plus: Genève dans le rouge

Deux jours de travail supplémentaires, des prestations réduites et des postes non remplacés: Genève multiplie les économies face à un déficit devenu structurel.

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Le Conseil d'Etat genevois prévoit un déficit de 546,2 millions de francs pour 2027. Le projet de budget dévoilé jeudi comprend un plan d'économies de 247,7 millions, dont 57,4 millions liés à la mise en oeuvre du rapport d'experts «ECOGE».

«Ce déficit revêt un caractère aujourd'hui structurel», a indiqué devant la presse Nathalie Fontanet, cheffe du Département des finances. Dans le détail, les charges augmenteront de 415,2 millons par rapport à 2026 (+3,7%) pour atteindre 11,6 milliards. De leur côté, les recettes prennent 551,6 millons (+5,2%) pour un total de 11,1 milliards.

Parmi les signes du gouvernement en direction de la fonction publique, l'annuité sera attribuée après avoir été suspendue en 2026. Mais aucune indexation n'est prévue.

Et l'Etat devra surtout faire des économies. Principal moyen pour les alimenter, la participation des communes à la péréquation cantonale devrait notamment atteindre 134,1 millions, pour autant que le Grand Conseil accepte le projet de loi visant à enclencher ce mécanisme.



Le doublement de salaire de départ à la retraite sera aussi supprimé. Côté recettes, l'alignement de la déduction fiscale de la prime d'assurance-maladie sur la prime moyenne cantonale convoiera près de 33 millions dans les caisses de l'Etat.

Effort demandé

Parmi près de 40 pistes de groupes d'experts piloté par l'ancien président de la Cour des comptes Stanislas Zuin à l'horizon 2029 qui ont été acceptées, quinze entreront en vigueur dès 2027. Ce paquet permettra un recul de charges de 53,8 millions et une augmentation de revenus de 3,7 millions.

Des prestations dans le cadre de l'aide sociale seront réduites à hauteur de 8,1 millions de francs. Les missions d'intérêt général des HUG et de l'Institution de maintien à domicile (IMAD) seront limitées, de quoi économiser 5,5 millions.

Et les départs dans ces entités, tout comme à l'Hospice général, aux HES et à l'UNIGE, ne seront en partie pas remplacés, soit 1,3 million d'économies. La même mesure dans le «petit Etat», les départements de l'administration cantonale, rapportera davantage encore, 2,7 millions.

Autre restriction, les fonctionnaires devront travailler deux jours de plus en fin d'année. La réduction de ces jours offerts diminue les dépenses de 4,1 millions. Mais la mesure la plus pourvue du rapport qui sera appliquée dès 2027 porte sur les économies calculées par rapport au «non dépensé». Celles-ci devraient s'établir à 24,1 millions.

Déficits attendus

D'autres mesures entreront en vigueur dans les prochaines années, d'autant plus que le plan quadriennal jusqu'en 2030 ne laisse pas penser à un rétablissement des finances publiques. Des déficits devraient être la règle pendant l'ensemble de la période. Ils pourraient atteindre un total de 2,8 milliards.



Le dispositif lié au rapport ECOGE devrait alléger le déficit d'environ 190 millions jusqu'à 2030. Outre une diminution des charges de 174 millions, une augmentation de revenus de 16 millions est anticipée.

L'évolution du nombre d'élèves par classe au secondaire II devrait rapporter 2 millions en 2028 et 2030 et même 4 millions en 2029. En 2029 également, l'alignement des prestations complémentaires sur la moyenne suisse permettra d'économiser 10 millions.

Douzièmes provisoires

L'augmentation inédite des charges mécaniques et contraintes (+486 millions pour 2027) nécessite un changement de cap, selon le gouvernement. Il a ainsi limité les hausses aux priorités qu'il s'est fixées, soit la souffrance mentale des jeunes, le soutien aux personnes vulnérables, la chaîne sécuritaire, la formation et l'éducation, les transports publics et le numérique. Cette approche se traduit par une augmentation réelle des postes de 0,6%.

L'annonce du projet de budget était très attendue après l'échec de deux moutures pour 2026 devant le Grand Conseil, ce qui a obligé le canton à fonctionner selon le régime des douzièmes provisoires. Une nouvelle année en douzième serait inacceptable, selon le Conseil d'Etat qui a appelé les députés à leur responsabilité.

La fonction publique est descendue dans la rue à plusieurs reprises ces derniers mois pour dénoncer des coupes et l'application du rapport ECOGE par anticipation. (jah/ats)