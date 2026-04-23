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Nestlé instrumentalise le massif vol de Kitkat

epa06909671 Four-fingered KitKat chocolate wafer bars are for sale in London, Britain, 25 July 2018. The European Court of Justice on 25 July 2018 dismissed an appel by Swiss confectionary company Nes ...
Nestlé s'est fait voler 413 793 barres Kit Kat en mars dernier.Image: EPA

Nestlé instrumentalise le massif vol de KitKat

La disparition d'un camion contenant douze tonnes de barres chocolatées avait provoqué un buzz mondial fin mars. Nestlé admet rebondir sur l'incident pour faire sa publicité.
23.04.2026, 11:3323.04.2026, 11:33

La direction de Nestlé a indiqué jeudi que le vol massif de barres KitKat a été instrumentalisé comme une campagne de marketing «virale», destinée à se faire connaître des jeunes consommateurs. Jusqu'ici, la multinationale refusait de répondre aux questions d'AWP sur le sujet.

Répondant à un analyste, curieux de savoir comment le groupe comptait attirer de nouveaux consommateurs, notamment auprès des jeunes, le nouveau directeur général s'est référé au larcin annoncé fin mars. «Vous avez sans doute vu passer il y a quelques semaines notre dernière vaste campagne virale baptisée le braquage de KitKat, basée sur le vol d'un camion», a mentionné Philipp Navratil, lors d'une conférence donnée aux analystes en marge des résultats trimestriels.

Nestlé s'est fait voler des KitKat valant un million de francs

«C'est notre nouvelle manière de faire du marketing, de façon plus virale, plus spécifique, 'bottom up', mené davantage par les équipes», afin d'entrer en contact avec les jeunes qui ne connaissent pas nos marques, a-t-il ajouté.

Crainte d'une pénurie en rayon

Fin mars, le géant de l'alimentation annonçait s'être fait dérober environ douze tonnes de ces barres chocolatées, soit 413 793 unités de la confiserie.

Après avoir quitté le lieu de production en Italie en direction de la Pologne, un camion avait disparu de la circulation, avait indiqué Nestlé dans un communiqué. Affirmant dans un premier temps que ce vol pourrait entraîner une pénurie de KitKat en rayon, le groupe annonçait l'ouverture d'une enquête.

Les voleurs de KitKat régalent le web

Contactée à plusieurs reprises par AWP, la multinationale refusait de répondre aux questions de l'agence de presse sur le sujet. (jzs/ats)

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