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PostFinance: masse salariale relevée de 1% pour 2026

Sicht auf die PostFinance Arena, am Dienstag 18. Januar 2011, in Bern. Vom 24. bis 30. Januar 2011 findet hier die Eiskunstlauf Europameisterschaft statt. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Image: KEYSTONE

PostFinance relève sa masse salariale de 1% pour 2026

La masse salariale du bras financier de La Poste suisse sera relevée de 1% en 2026, avec une prime unique jusqu’à 400 francs et un salaire minimum à 56 280 francs.
16.03.2026, 15:2416.03.2026, 15:24

Le bras financier de La Poste suisse, PostFinance, a convenu de concert avec les syndicats de relever cette année de 1% le montant de sa masse salariale, pour alimenter des augmentations générales et structurelles.

Les collaborateurs percevront par ailleurs une prime unique de jusqu'à 400 francs au prorata de leur taux d'occupation pour leur engagement au cours de l'exercice écoulé, indiquent PostFinance et les syndicats Syndicom ainsi que Transfair dans un communiqué conjoint lundi.

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Les limites inférieures et supérieures des classes salariales seront en outre relevées de 0,6%, mais au moins de 660 francs avant la prochaine ronde de négociation. Le salaire minimum passera ainsi à 56 280 francs par an. (tib/ats)

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