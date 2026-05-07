Zoug n'est plus le canton le plus fiscalement sexy pour les sociétés

Malgré l’impôt minimum de l’OCDE, plusieurs cantons suisses continuent de réduire fortement la fiscalité des entreprises. Et Zoug vient d'être dépassé.

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Selon une analyse du cabinet de conseil PWC, Lucerne est désormais le canton où l'impôt sur les sociétés est le plus bas. Zoug est ainsi détrôné de la première place de ce classement.

En revanche, ce sont les entreprises de Berne et de Zurich qui paient les impôts les plus élevés, a annoncé PWC jeudi. L'étude a comparé les taux d'imposition effectifs des entreprises

Un village zougois. Image: Shutterstock

Selon l'enquête, le taux d'imposition effectif à Lucerne s'élève cette année à 11,66%. Par rapport à l'année précédente, il a baissé plus fortement que celui de Zoug, qui s'établit désormais à 11,71%. A Berne et à Zurich, il avoisine les 20%.

Dans l'ensemble, les taux d'imposition sont restés stables même après l'introduction du taux d'imposition minimum de l'OCDE en 2024, indique le communiqué. Huit cantons ont ainsi baissé leurs taux d'imposition en 2026 (Lucerne, Zoug, Uri, Bâle-Campagne, Fribourgm Argovie et Zurich). Quatre cantons (Bâle-Ville, Soleure, Jura, Schaffhouse) les ont légèrement relevés.

Lucerne. Image: Shutterstock

La Suisse centrale reste l’une des régions les plus attractives du pays avec les impôts les plus bas. Les taux d’imposition des cantons suisses se situent également en tête dans la concurrence fiscale internationale. Selon le communiqué, dans toute l’UE, seuls les impôts sur les sociétés en Hongrie sont inférieurs à ceux de Lucerne. (jah/ats)