ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Lucerne détrône Zoug sur l'impôt le plus bas pour les sociétés

Zoug n'est plus le canton le plus fiscalement sexy pour les sociétés

Malgré l’impôt minimum de l’OCDE, plusieurs cantons suisses continuent de réduire fortement la fiscalité des entreprises. Et Zoug vient d'être dépassé.
07.05.2026, 09:2107.05.2026, 09:21

Selon une analyse du cabinet de conseil PWC, Lucerne est désormais le canton où l'impôt sur les sociétés est le plus bas. Zoug est ainsi détrôné de la première place de ce classement.

En revanche, ce sont les entreprises de Berne et de Zurich qui paient les impôts les plus élevés, a annoncé PWC jeudi. L'étude a comparé les taux d'imposition effectifs des entreprises

Lucerne affiche désormais le taux d’imposition des sociétés le plus bas de Suisse et dépasse Zoug pour la première fois.
Un village zougois.Image: Shutterstock

Selon l'enquête, le taux d'imposition effectif à Lucerne s'élève cette année à 11,66%. Par rapport à l'année précédente, il a baissé plus fortement que celui de Zoug, qui s'établit désormais à 11,71%. A Berne et à Zurich, il avoisine les 20%.

Dans l'ensemble, les taux d'imposition sont restés stables même après l'introduction du taux d'imposition minimum de l'OCDE en 2024, indique le communiqué. Huit cantons ont ainsi baissé leurs taux d'imposition en 2026 (Lucerne, Zoug, Uri, Bâle-Campagne, Fribourgm Argovie et Zurich). Quatre cantons (Bâle-Ville, Soleure, Jura, Schaffhouse) les ont légèrement relevés.

Lucerne affiche désormais le taux d’imposition des sociétés le plus bas de Suisse et dépasse Zoug pour la première fois.
Lucerne.Image: Shutterstock

La Suisse centrale reste l’une des régions les plus attractives du pays avec les impôts les plus bas. Les taux d’imposition des cantons suisses se situent également en tête dans la concurrence fiscale internationale. Selon le communiqué, dans toute l’UE, seuls les impôts sur les sociétés en Hongrie sont inférieurs à ceux de Lucerne. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Mais pourquoi les films et les séries ont-ils perdus leur couleurs?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La nounou tue leur bébé: ces Romands remportent une bataille judiciaire
Huit ans après le drame, le marathon judiciaire de la famille Abel se conclut par un succès. Elle devrait finalement percevoir des indemnités au titre de l’aide aux victimes. Pourquoi les juges se sont opposés – et quelle portée a cet arrêt.
Depuis la mort de leur fils, Jean-Christophe et Laure Abel vivent avec le deuil — et se battent pour obtenir justice. Leur fils Mathys, âgé de dix mois, est décédé en avril 2018 après avoir été secoué par sa nounou. Celle-ci affirme avoir paniqué lorsque l’enfant a perdu connaissance. Mercredi, le Tribunal fédéral a, en principe, mis un point final à cette longue procédure.
L’article