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Birkenstock ouvre son premier magasin en Suisse

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Le groupe Birkenstock, basé à Linz am Rhein, compte 6200 employés.Keystone

Birkenstock ouvre son premier magasin en Suisse

La célèbre marque allemande de chaussures débarque à Zurich avec une boutique de 70 m2 dans la vieille ville.
17.04.2026, 10:5017.04.2026, 10:50

Le spécialiste allemand des chaussures Birkenstock a ouvert à Zurich son premier magasin en Suisse, son 30e point de vente en Europe.

Situé dans la vieille ville, la boutique de 70 m2 propose «une sélection des modèles emblématiques» de la marque, dont les sandales, sabots et chaussures fermées, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Les Birkenstock ne sont pas des oeuvres d'art

Le groupe Birkenstock, basé à Linz am Rhein, compte 6200 employés. Hormis l'Europe, il est présent sur plusieurs continents, notamment aux Etats-Unis, au Brésil, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et en Chine. En 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros (1,9 milliard de francs), en hausse de 16%. (jzs/ats)

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