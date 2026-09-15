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Migros subit une pénurie de ses produits I am ou M-Budget

Migros subit une pénurie de ses propres produits

Le détaillant fait face à des ruptures d’approvisionnement qui soulèvent des questions. Car les produits concernés étaient encore fabriqués par Migros elle-même jusqu’à récemment.
15.09.2026, 09:5315.09.2026, 09:53
Benjamin Weinmann

Depuis plusieurs semaines, des trous sont visibles dans les rayons consacrés aux déodorants chez Migros. Sur les étiquettes de prix figure la mention: «Rupture d’approvisionnement».

Un détail interpelle: les déodorants de marques comme Borotalco ou Denim restent disponibles. Seuls ceux des marques propres de Migros, comme «I am» ou «M-Budget», sont concernés, aussi bien les sprays que les déodorants à bille.

Migros vend Mibelle, puis se retrouve en pénurie
«Rupture d'approvisionnement»: Les déodorants de marque Migros sont introuvables dans les rayons.Image: benjamin weinmann
Migros vend Mibelle, puis se retrouve en pénurie
Les déodorants en spray M-Budget sont également touchés par les problèmes de livraison.Image: benjamin weinmann

«Certains déodorants de nos marques propres connaissent des ruptures d’approvisionnement depuis quelques semaines», reconnaît Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros, interrogée à ce sujet. «Ces ruptures sont liées à des changements dans l’approvisionnement et la production de certains produits.»

Migros travaille à rétablir leur disponibilité le plus rapidement possible, mais cela pourrait prendre «quelques semaines». La majeure partie de l’assortiment reste disponible.

Des problèmes avec le propriétaire de Mibelle?

La porte-parole ne précise, toutefois, pas où se situent exactement les problèmes d’approvisionnement. Un élément rend la situation particulièrement piquante: en mars 2025, dans le cadre de sa restructuration interne, le patron de Migros Mario Irminger avait annoncé la vente de sa filiale industrielle Mibelle à l’entreprise familiale espagnole Persán.

Mibelle fabriquait pour Migros la lessive «Total», le dentifrice «Candida», le savon «Handy», mais aussi des produits de soins corporels comme les déodorants. Le nouveau propriétaire, basé à Séville, rencontrerait-il soudain des difficultés?

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La question reste sans réponse. «Pour des raisons de confidentialité, nous ne nous exprimons par principe pas sur nos relations avec des fournisseurs ou partenaires commerciaux particuliers», indique Prisca Huguenin-dit-Lenoir.

Elle précise seulement que les ruptures d’approvisionnement actuelles sont dues à plusieurs facteurs intervenant tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Elle ne révèle pas non plus le chiffre d’affaires dont Migros a été privée en raison de l’absence de ces déodorants. (trad. hun)

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