en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Chômeurs privés d'argent: Parmelin est responsable du fiasco

Commentaire

Chômeurs privés d'argent: Parmelin est responsable du fiasco

Des milliers de chômeurs suisses ont été privés d'argent entre décembre et janvier à cause d'une panne informatique au Secrétariat d’Etat à l’économie. Un fiasco inacceptable.
09.02.2026, 11:5809.02.2026, 11:58
Francesco Benini / ch media

Malheureusement, il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'un projet informatique de la Confédération ne se déroule pas comme prévu. Le plus souvent, ces échecs se soldent par des surcoûts impressionnants et des retards dans la mise en route. Mais cette fois, ce sont des chômeurs qui ont fait les frais du fiasco.

A cause d'un cafouillage informatique au Secrétariat d’Etat à l'économie, nombre d’entre eux ont perçu leurs revenus de décembre ou janvier avec un retard considérable. Certains se retrouvent ainsi dans une situation délicate, faute de réserves financières. Et la Confédération devra peut-être prendre en charge des frais de rappel, pour des loyers impayés, entre autres.

«Je vais devoir emprunter de l'argent»: les chômeurs suisses désespèrent

Minimisation du problème

La semaine dernière, le chef de projet compétent au Secrétariat d’Etat à l’économie s'est permis de minimiser l’ampleur du problème. Mais, contrairement aux annonces, les indemnités de chômage continuent de manquer chez certains.

Cette situation est inacceptable. Ni le Secrétariat d’Etat ni sa directrice, Helene Budliger Artieda ne semblent en mesure de corriger ces graves dysfonctionnements dans des délais raisonnables.

«Ils sont en pleurs»: des milliers de chômeurs privés de revenus en Suisse

Le Conseil fédéral est donc tenu d’agir, par l'intermédiaire de Guy Parmelin, à la tête du département en question. Comme on dit en anglais: «The buck stops here». Un ministre de tutelle assume tout ce qui se passe dans son domaine de responsabilité. Il en porte l’entière responsabilité.

Le nouveau système de paiement est aussi fiable qu’une vieille imprimante dans laquelle du papier se coince en permanence. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi est-il si difficile de corriger les erreurs? Quels surcoûts cela engendre-t-il?

Si aucune amélioration rapide n’intervient, Guy Parmelin devrait répondre lui-même publiquement à ces questions, au lieu de les déléguer à un subordonné.

Traduit et adapté par Valentine Zenker

Plus d'articles sur le Conseil fédéral
Asile: le Conseil fédéral examine une solution qui va plaire à l'UDC
Asile: le Conseil fédéral examine une solution qui va plaire à l'UDC
de Kari Kälin
Qui prendra la tête de la BNS? Karin-Keller Sutter tire les ficelles
Qui prendra la tête de la BNS? Karin-Keller Sutter tire les ficelles
de Florence Vuichard
Accord entre la Suisse et l'UE: qui gère quoi et qui risque gros?
1
Accord entre la Suisse et l'UE: qui gère quoi et qui risque gros?
de Peter Blunschi
Voici les conseillers préférés des Suisses
Voici les conseillers préférés des Suisses
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
On était à la finale de la Star Academy et on vous raconte
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des contrôles rares et «légers»: nouvelle audition sur le Constellation
L'ancien chargé de sécurité de Crans-Montana est entendu ce lundi à Sion. Il était en charge des contrôles effectués en janvier 2018 et en juin 2019 dans le bar.
L'ex-chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana s'est présenté, lundi vers 08h30, au campus Energypolis de la HES-SO Valais Wallis, à Sion, lieu de son audition. L'homme est considéré comme prévenu dans l'incendie qui a ravagé Le Constellation, le 1er janvier.
L’article