Economie

Nestlé délaissé en Bourse après le départ surprise du président

Nestlé délaissé en Bourse après le départ surprise du président

Le titre Nestlé a terminé la séance de mercredi en baisse, les investisseurs digérant le départ surprise du président du conseil d'administration Paul Bulcke annoncé la veille en soirée. Ce dernier sera remplacé le 1er octobre par son successeur désigné Pablo Isla.
17.09.2025, 18:12

La nominative Nestlé a clôturé en repli de 0,5% à 71,50 francs, dans un indice vedette SMI en baisse de 0,16%.

Pour Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, «Nestlé doit retrouver des eaux plus calmes et retrouver son ancienne stature. Ces dernières années, l'actualité a été extrêmement négative (...).»

Cependant, cela crée une opportunité d'accélérer la croissance et de s'attaquer plus efficacement aux unités sous-performantes.»

Du côté d'Oddo BHF, il s'agit d'une «décision importante dans la mesure où pour la première fois depuis au moins 50 ans, Nestlé se dote d'un président qui n'a jamais occupé le poste de directeur général» du géant de l'alimentaire.

Le président de Nestlé Paul Bulcke se retire

Aussi, «le départ de Monsieur Bulcke met fin à 17 années de gestion controversée depuis le départ de Peter Brabeck Letmathe», le précédent président du groupe veveysan.

«Le commerce alimentaire n'est pas sorcier»

«Les ingrédients d'une marque à succès sont un produit de qualité supérieure et un marketing et une distribution solides et modernes.

Nestlé a temporairement négligé ces deux aspects avec d'abord le Covid-19, puis une inflation alimentaire sans précédent depuis des décennies», estime son confrère de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Patrik Schwendimann. (sda/awp/ats)

