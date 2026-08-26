Les CFF ont connu une hausse du nombre de voyageurs (image d'archives). Image: KEYSTONE

Les CFF dévoilent leurs résultats

Avec un nombre de voyageurs en hausse, l'ex-régie fédérale a connu une embellie au premier semestre. Elle juge toutefois sa situation financière encore tendue.

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Les CFF ont enregistré un bénéfice de 126 millions de francs au premier semestre, contre 48 millions un an plus tôt. La hausse du nombre de voyageurs, l’immobilier et le redressement du trafic marchandises ont permis ces résultats, mais d'importants défis subsistent.

En moyenne, 1,45 million de personnes ont voyagé chaque jour à bord des trains des CFF, soit 4% de plus qu’au premier semestre 2025, a indiqué mercredi le transporteur. 94,1% des trains sont arrivés à l’heure, contre 94,5% un an auparavant.

Le fret affiche un résultat de 2 millions de francs (+49 millions). Cela faisait de nombreuses années que l'équilibre n'avait plus été atteint. Les CFF poursuivent toutefois sa restructuration. CFF Cargo sera réintégrée au groupe et deviendra une division de CFF SA dès 2027.

Malgré l'embellie, les CFF jugent leur situation financière encore tendue. Pour financer le renouvellement du matériel roulant et le développement de l’offre sans laisser l’endettement déraper, ils devront dégager à moyen terme environ 500 millions de francs de bénéfice par an. (jzs/ats)