bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Les CFF dévoilent leurs résultats

Un train CFF en direction de Renens est arrete ce lundi 16 fevrier 2026 a la gare de Lausanne. Suite a l&#039;incendie d&#039;une quarantaine de cables, le trafic ferroviaire est interrompu entre Laus ...
Les CFF ont connu une hausse du nombre de voyageurs (image d'archives).Image: KEYSTONE

Les CFF dévoilent leurs résultats

Avec un nombre de voyageurs en hausse, l'ex-régie fédérale a connu une embellie au premier semestre. Elle juge toutefois sa situation financière encore tendue.
26.08.2026, 09:5326.08.2026, 09:53

Les CFF ont enregistré un bénéfice de 126 millions de francs au premier semestre, contre 48 millions un an plus tôt. La hausse du nombre de voyageurs, l’immobilier et le redressement du trafic marchandises ont permis ces résultats, mais d'importants défis subsistent.

En moyenne, 1,45 million de personnes ont voyagé chaque jour à bord des trains des CFF, soit 4% de plus qu’au premier semestre 2025, a indiqué mercredi le transporteur. 94,1% des trains sont arrivés à l’heure, contre 94,5% un an auparavant.

Pourquoi les CFF n'ont pas refusé cette campagne soutenue par l'UDC
Pourquoi les CFF n'ont pas refusé cette campagne soutenue par l'UDC

Le fret affiche un résultat de 2 millions de francs (+49 millions). Cela faisait de nombreuses années que l'équilibre n'avait plus été atteint. Les CFF poursuivent toutefois sa restructuration. CFF Cargo sera réintégrée au groupe et deviendra une division de CFF SA dès 2027.

Malgré l'embellie, les CFF jugent leur situation financière encore tendue. Pour financer le renouvellement du matériel roulant et le développement de l’offre sans laisser l’endettement déraper, ils devront dégager à moyen terme environ 500 millions de francs de bénéfice par an. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
de Nathalie OLOF-ORS
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
1
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La pub arrive sur ChatGPT en Suisse: voici ce qu'il faut savoir
L’arrivée de la publicité sur ChatGPT en Suisse offre de nouvelles possibilités aux annonceurs, tout en confrontant OpenAI à un défi essentiel: préserver la confiance des utilisateurs.
La publicité sur ChatGPT débarque en Suisse dès le 24 août, en même temps que dans 30 autres pays européens, dont la France, l'Allemagne ou l'Espagne. Ce déploiement intervient six mois après les premiers tests aux Etats-Unis et constitue la plus vaste expansion géographique du dispositif à ce jour, rapporte Cominmag.
L’article