Ces entreprises font exploser la richesse de certains cantons

Une analyse exclusive révèle dans quels cantons et quelles communes sont établies les entreprises cotées les plus valorisées de Suisse. Deux d'entre elles dominent très largement le classement. Voici le détail.

Stefan Ehrbar Suivez-moi

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Pour un petit pays, c'est une performance remarquable: quatre des 100 entreprises les plus valorisées au monde sont suisses. Aux côtés de Roche, Novartis et Nestlé, ABB vient à son tour d'intégrer ce classement, comme l'a annoncé le cabinet de conseil EY. Notre analyse montre où sont domiciliées les entreprises les plus valorisées de Suisse.

Quels sont les cantons qui dominent la Bourse?

Cette analyse prend en compte les entreprises dont le siège principal se trouve en Suisse et dont les actions sont cotées en Bourse, qu'il s'agisse d'une place boursière suisse ou étrangère. Les filiales de groupes étrangers n'ont en revanche pas été incluses dans les statistiques.



La capitalisation boursière est exprimée en milliards de dollars. Elle a été calculée au 7 juillet, après la clôture des marchés.

Ensemble, les entreprises suisses représentent une capitalisation boursière d'environ 3200 milliards de dollars. Plus de la moitié de cette valeur est concentrée dans des sociétés ayant leur siège dans les cantons de Zurich et de Bâle-Ville. Les cantons de Zoug, de Vaud et de Genève accueillent eux aussi un grand nombre d'entreprises cotées.

Comment se présente le classement des villes?

Près de la moitié de la capitalisation boursière totale est concentrée dans des entreprises ayant leur siège à Bâle et à Zurich. Elles sont suivies, à bonne distance, par Vevey (VD), Zoug et Baar (ZG).

Au cours des dernières années, Bâle occupait systématiquement la première place. Cette année, la situation s'est inversée. Début juillet, pour la première fois depuis 2021, les entreprises ayant leur siège à Zurich affichaient une capitalisation boursière légèrement supérieure à celles de Bâle: 795 milliards de dollars contre 792 milliards.

A première vue, ce résultat peut surprendre. Durant cette période, Zurich a pourtant perdu une grande banque cotée avec la disparition de Credit Suisse. Mais il y a cinq ans déjà, sa valeur boursière représentait moins de la moitié de celle d'UBS. Dans le même temps, ABB est aujourd'hui valorisée à près de 190 milliards de dollars, soit presque trois fois plus qu'en 2021. UBS a connu une progression comparable, sa valeur atteignant désormais 167 milliards de dollars. Les assureurs Chubb, Zurich, Swiss Re et Swiss Life ont eux aussi enregistré de fortes hausses de leur valorisation. A cela se sont ajoutées des introductions en Bourse, comme celle de Swiss Marketplace Group.

Voir Vevey devant Genève ou Lausanne peut surprendre. La raison tient à un seul nom: Nestlé. Le géant alimentaire représente à lui seul l'immense majorité de la valeur boursière des entreprises vaudoises.

A Bâle, en revanche, deux entreprises dominent largement les statistiques: les géants pharmaceutiques Roche et Novartis. Au cours des cinq dernières années, le cours de l'action Roche est resté pratiquement inchangé. Novartis, en revanche, a vu sa valeur progresser d'environ 50%.



Depuis octobre 2023, Sandoz est par ailleurs redevenue une société indépendante cotée en Bourse, avec une capitalisation actuelle de 38 milliards de dollars. Le groupe d'assurances Helvetia a également gagné en valeur depuis sa fusion avec Baloise. Le siège du nouvel ensemble est établi à Bâle. En revanche, des entreprises comme Straumann ou Lonza n'ont que faiblement progressé ces dernières années, voire ont perdu de la valeur. Au final, cela n'a pas suffi pour suivre le rythme de croissance des entreprises zurichoises.

Quelle est la valeur des entreprises suisses?

Les entreprises suisses cotées en Bourse les plus valorisées sont Roche, Novartis, Nestlé et ABB. Viennent ensuite la grande banque UBS, l'assureur Chubb, le groupe de luxe Richemont, puis l'assureur Zurich.

Le canton de Bâle-Ville est largement dominé par l'industrie pharmaceutique, tandis qu'à Zurich, les banques et les services financiers restent les secteurs les plus importants en termes de capitalisation boursière. Dans le canton de Zoug, le géant des matières premières Glencore est de loin l'entreprise la plus valorisée, devant le groupe de matériaux de construction Holcim et le spécialiste des soins dermatologiques Galderma. Le canton accueille également de nombreuses sociétés holding appartenant à des groupes internationaux. Les entreprises immobilières telles que Swiss Prime Site, PSP et Cham Swiss Properties y occupent aussi une place importante.

Dans le canton de Vaud, Nestlé représente à elle seule l'essentiel de la capitalisation boursière. Logitech et la Banque cantonale vaudoise (BCV) suivent à bonne distance. La situation est comparable à Genève, où Richemont surclasse très largement toutes les autres entreprises.

Quelles entreprises ne figurent pas dans ce classement?

Seules les entreprises cotées en Bourse ont été prises en compte. Les sociétés dont les actions ne sont pas négociées publiquement, ainsi que celles qui n'ont pas le statut de société anonyme, ne figurent donc pas dans cette analyse.

Ces données ne reflètent donc pas la valeur de l'ensemble des entreprises d'un canton ou d'une commune. Le canton de Genève, notamment, abrite de nombreuses grandes entreprises détenues par des intérêts privés, comme les négociants en pétrole et en matières premières Vitol et Mercuria, ou encore l'armateur MSC.

Dans le canton de Zurich, de grands groupes tels que Migros, le groupe Emil Frey ou encore la Banque cantonale de Zurich ne sont pas cotés en Bourse. Quant à la Fédération internationale de football (Fifa), malgré des recettes de plusieurs milliards, elle est constituée sous la forme d'une association. À Bâle, Coop n'apparaît pas non plus dans ce classement, le distributeur étant, comme Migros, organisé en coopérative. Enfin, le canton de Berne accueille d'importantes entreprises publiques, comme La Poste et les CFF, dont les titres sont détenus par la Confédération et ne sont pas négociés en Bourse.

Où la richesse est-elle réellement produite?

La capitalisation boursière des entreprises ne reflète donc pas la richesse produite dans les différents cantons et communes. L'indicateur de référence est le produit intérieur brut (PIB).

Les données les plus récentes de l'Office fédéral de la statistique (OFS) remontent à 2022. Cette année-là, le canton de Zurich représentait 20,8% du PIB suisse. Il était suivi par les cantons de Berne (11,3%), de Vaud (8,2%), de Genève (7,7%), d'Argovie (6,0%) et de Bâle-Ville (5,2%).

Des données plus récentes sont disponibles pour la ville de Zurich. Au premier trimestre de cette année, sa contribution au PIB atteignait un peu plus de 10,4%, soit environ 0,5 point de pourcentage de plus qu'au premier trimestre 2022, année de référence de l'OFS. Cette période était encore fortement marquée par la crise du Covid, qui avait durement touché le secteur des services, alors que l'industrie pharmaceutique avait notamment tiré son épingle du jeu. Lorsque l'OFS publiera de nouveaux chiffres en octobre, de légers changements dans le classement sont donc possibles.

Et maintenant?

Personne ne sait comment évolueront les cours des actions, et donc la valeur boursière des entreprises. Ces dernières années, ABB a par exemple fortement profité du boom de l'intelligence artificielle, tandis que Nestlé n'a pas réussi à convaincre les investisseurs. Rien ne dit toutefois que cette tendance se poursuivra.

A l'heure actuelle, aucune introduction en Bourse d'envergure n'est officiellement annoncée qui pourrait modifier ce classement. Selon plusieurs médias, les candidats les plus souvent cités sont toutefois le groupe bâlois Corden Pharma ainsi que les prestataires de services aéronautiques Gategroup et Swissport, tous deux basés dans le canton de Zurich. (trad. hun)