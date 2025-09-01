en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Nestlé vire son patron Laurent Freixe pour une relation

Nestlé vire son patron après sa relation avec une collègue

Nestlé se sépare avec effet immédiat de son directeur général (CEO) Laurent Freixe. Cette décision intervient après une enquête sur une relation amoureuse cachée avec une collaboratrice qui lui était ...
Laurent Freixe, ici en mars 2025, officiait à ce poste depuis un an jour pour jour.Image: China News Service
Nestlé a annoncé lundi soir le départ immédiat de son directeur général Laurent Freixe, épinglé pour une relation inappropriée avec une subordonnée. Le conseil d’administration a nommé le patron de Nespresso pour lui succéder.
01.09.2025, 20:0702.09.2025, 17:14
Plus de «Suisse»

Après une enquête sur une relation amoureuse cachée avec une collaboratrice qui lui était directement subordonnée, Nestlé se sépare avec effet immédiat de son directeur général (CEO) Laurent Freixe. Le conseil d'administration a estimé que le comportement de Laurent Freixe violait le code de conduite et les directives internes du groupe.

Laurent Freixe n'aura exercé son mandat de directeur général que durant un an. Alors qu'il travaillait au sein du groupe depuis 1986 et en était une des pierres angulaires, il faisait l'objet de critiques depuis un certain temps. Il avait de la peine à convaincre les investisseurs avec son plan de turnaround.

Un nouveau géant menace la «mine d'or» de Nestlé

Récemment, les chiffres semestriels avaient entraîné une chute du cours de l'action Nestlé.Au départ pourtant les choses se présentaient bien. Après un exercice 2024 faible, les actions avaient connu un solide premier trimestre et s'étaient placées durant une bonne période comme le plus gros gagnant du SMI. Depuis, le titre a perdu une bonne partie de ces gains.

Une décision «nécessaire»

L'enquête contre Laurent Freixe a été menée sous la surveillance de l'ancien président du conseil d'administration Paul Bulcke et du nouveau président désigné Pablo Isla. Cité dans le communiqué, Paul Bulcke a estimé que la décision était nécessaire. Les valeurs et la gouvernance de Nestlé représentent un fondement solide de l'entreprise. Paul Bulcke a aussi remercié Laurent Freixe pour son engagement de plusieurs années.

C'est le patron de Nespresso, Philipp Navratil, qui a été désigné comme nouveau directeur général du groupe. L'organe de surveillance souligne que l'orientation stratégique de Nestlé reste inchangée et que l'on veut augmenter le rythme de croissance et d'efficience.

Peut-on être viré pour avoir «couché avec un collègue»? Un expert répond

Philipp Navratil travaille au sein de Nestlé depuis 24 ans. Il y a débuté sa carrière en 2001 à la révision interne. Il fait partie de la direction de groupe depuis le début de cette année. Cité dans le communiqué, il a déclaré que c'est un privilège de pouvoir et de devoir diriger le groupe à l'avenir.

Il soutient totalement l'orientation stratégique de l'entreprise et de renforcer le plan d'actions et l'efficacité du groupe déjà mis en oeuvre. Il veut collaborer avec le conseil d'administration, le président Paul Bulcke et le président désigné Pablo Isla pour accélérer la réalisation de la stratégie. Il s'agira de soutenir intensivement le projet de création de valeur. (mbr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
Mauvaise nouvelle pour la Suisse: «l'illusion Trump» est terminée
Chaos douanier, inflation, expulsions massives: Trump mène les Etats-Unis «au bord de la récession». Sa politique a des conséquences mondiales, notamment en Suisse.
Avant les élections, Donald Trump avait promis:
L’article