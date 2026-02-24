ciel couvert13°
Constellation: ce que l’on sait des blessés hospitalisés

epa12633268 Flowers and a placard with a heart reading &#039;We are thinking of you&#039; are placed at the entrance of University Hospital Zurich (USZ) for the victims of the Crans-Montana fire, in Z ...
Un hommage aux blessés devant l'hôpital de Zurich le 7 janvier dernier.Keystone

Constellation: ce que l’on sait des blessés encore hospitalisés

Le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED fait le point sur les blessés de l'incendie de Crans-Montana, près de huit semaines après le drame.
24.02.2026, 13:4824.02.2026, 13:58

Près de huit semaines après l’incendie de Crans-Montana, 21 blessés sont encore soignés dans des hôpitaux suisses. Neuf se trouvent dans une clinique de réadaptation. Vingt-huit victimes sont, elles, toujours prises en charge à l'étranger, dont 11 ressortissants suisses.

Le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED fait le point sur les blessés, en lien avec le drame du bar Le Constellation le 1er janvier dernier. Selon un décompte au 23 février, 21 blessés de l'incendie se trouvent toujours dans un hôpital en Suisse.

«Le drame de Crans-Montana peut rouvrir des blessures personnelles»

En Suisse romande, des patients, mineurs ou non, sont toujours pris en charge au CHUV à Lausanne (12) et à l'hôpital de Morges (1). Il n'y a plus de blessés soignés à l'hôpital du Valais.

En Suisse alémanique, huit victimes sont encore prises en charge à Zurich, dont deux toujours aux soins intensifs, à l'hôpital universitaire pour enfants.

28 patients à l'étranger

Neuf personnes victimes de brûlures sont soignées à la Suva. Huit se trouvent à la clinique de réadaptation romande à Sion et une dans la structure argovienne de Bellikon.

Vingt-huit patients sont soignés à l'étranger, c'est 11 de moins qu'il y a 15 jours. Parmi ceux-ci, onze sont suisses et cinq sont des patients étrangers domiciliés en Suisse.

Le Chuv a déclenché le plan Inca pour Crans-Montana

Sur ces 28 blessés, 14 sont toujours soignés en France, quatre en Allemagne, huit en Italie et deux en Belgique. (jzs/ats)

