Le nombre de Migros va encore augmenter en Suisse! Keystone

Migros va baisser les prix et ouvrir plein de nouveaux magasins

La Migros va ouvrir près de 140 nouvelles enseignes et en rénover 350 autres. Coût de l'investissement: deux milliards de francs.

Le mastodonte de la distribution Migros, en voie de recentrage, prévoit d'injecter 2 milliards de francs sur cinq ans dans l'extension et la rénovation de son réseau de supermarchés.

La mesure doit voir l'établissement de 140 nouvelles enseignes et la rénovation de 350 autres. A l'horizon 2030, le nombre de magasins Migros, Voi et autres partenaires doit passer de près de 790 surfaces de vente à environ 930.

Le paquet de mesures annoncées lundi en grandes pompes au siège zurichois de la coopérative s'inscrit dans le sillage de la fondation en tout début d'année de la société Migros Supermarchés, marquant un tournant dans la stratégie de diversification du géant orange.

Face aux discounters

Un demi-milliard de francs supplémentaire sera concédé pour des baisses de prix. Le groupe entend en outre développer la part de marques propres au sein de son offre, précise un communiqué.

«Il n'y aura plus aucune raison d'aller faire ses courses chez un discounter,» a asséné en conférence de presse le directeur général de Migros Supermarché, Peter Diethelm. Pour autant, son homologue de la Fédération des coopératives Migros, Mario Irminger a insisté sur le caractère central que conservait Denner dans la stratégie du groupe, notamment vis-à-vis de l'alcool:

«A l'avenir également, vous ne pourrez acheter de l'alcool que chez Denner» Ursula Nold, présidente de l'administration de la Fédération

Cure d'amaigrissement

Migros suit depuis 2019 une drastique cure d'amaigrissement, lancée avec la mise en vente des enseignes Globus, Interio et m-Way.

Depuis le début de l'année, Migros a convenu de se délester des magasins spécialisés SportX, Bike World et Melectronics, en plus de décider la fermeture de son site Micarna d'Ecublens.

Cette vague de restructuration annoncée début février doit s'accompagner de près de 1500 suppressions de postes de travail.

«Il n'y aura pas de coupes additionnelles liées au plan d'investissement dévoilé ce jour» Mario Irminger

Le voyagiste Hotelplan, l'enseigne de meubles Micasa ou encore la marque de soins d'hygiène et cosmétiques Mibelle cherchent encore des repreneurs. Dernières victimes en date de cette stratégie, les centres Bestsmile de réalignement et maquillage de dents et le site Yuno de location de dispositifs électroniques ont appris leur prochaine disparition.

