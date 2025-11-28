en partie ensoleillé-2°
Stadler: le choix polémique des CFF finit devant la justice

HANDOUT - Die SBB ersetzt die Doppelstockzuege der ersten Generation der Zuercher S-Bahn: Sie hat am Freitag, 7. November 2025, den Auftrag fuer 116 neue Fahrzeuge an den Hersteller Siemens Mobility v ...
Les CFF vont acheter de nouveaux trains au constructeur allemand Siemens.Keystone

Le choix polémique des CFF finit devant la justice

Le constructeur suisse Stadler conteste l'attribution par les CFF d'un contrat de 2,1 milliards de francs à l'Allemand Siemens. Le Tribunal administratif fédéral a été saisi.
28.11.2025, 09:3228.11.2025, 09:44

Stadler a déposé jeudi un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision des CFF de confier à son concurrent allemand Siemens Mobility un contrat de 2,1 milliards de francs pour 116 trains à deux niveaux. «Même après une analyse approfondie des documents disponibles, Stadler ne peut pas comprendre les points d'évaluation et la décision d'attribution qui en résulte», a estimé le constructeur de matériel roulant vendredi.

Le 7 novembre dernier, le groupe thurgovien avait exprimé sa déception peu après l'annonce de l'attribution à l'allemand Siemens Mobility de ce marché de 2,1 milliards de francs. Le patron des CFF, Vincent Ducrot, assurait lui être «prendre des précautions très importantes» dans ce type d'appel d'offres et se montrait confiant face à d'éventuels recours.

«Garantir la transparence»

De son côté, Stadler Rail «est arrivé à la conclusion que la décision d'attribution devait être examinée par le Tribunal administratif fédéral en tant qu'instance indépendante, afin de garantir la transparence exigée par le public.»

Les CFF refusent d'acheter des trains suisses: ce que ça cache

L'entreprise alémanique a rappelé que «la différence de prix par rapport à l'offre retenue n'est que de 0,6%.» Selon elle, son offre, «basée sur le train à deux niveaux KISS qui a fait ses preuves en exploitation commerciale quotidienne, a été sous-évaluée par rapport à un train qui n'existe que sur papier».

De plus, «il n'est pas compréhensible pour Stadler que l'offre gagnante ait pu se démarquer dans des critères d'évaluation tels que les coûts d'exploitation, la qualité, la maintenance, la durabilité ou les contrats de service.» Stadler se dit «fortement attachée à son marché domestique et aux CFF». (jzs/ats)

Elle trouve 15 000 francs dans une Coop romande et voici sa récompense
Une retraitée a découvert une fortune égarée dans un caddie en faisant ses courses à Tramelan (BE). Une somme qu'elle immédiatement amenée à la police. Mais la récompense n'a pas été à la hauteur de son honnêteté.
«C'est vraiment humiliant!», déplore cette septuagénaire bernoise en racontant sa mésaventure à 20 minutes. Selon le quotidien gratuit, la retraitée faisait des achats mardi dernier à la Coop de Tramelan (BE) lorsqu'elle a trouvé une mallette perdue dans un caddie. A l'intérieur se trouvait un grand nombre de billets de banque.
