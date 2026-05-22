Dania Kambly est l'arrière-petite-fille du fondateur de l'entreprise Image: kambly

Une rupture amoureuse bouleverse les biscuits Kambly

Les très fameux biscuits Kambly seront dorénavant dirigés par Dania Kambly, l'arrière-petite-fille du fondateur.

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La «haute direction de Kambly» se réorgansise a annoncé un communiqué ce vendredi. Le célèbre fabricant bernois de biscuits a annoncé une réorganisation de sa direction après la séparation de Dania et Nils Kambly.

Dans un communiqué, l’entreprise familiale explique que le couple s’est séparé «pour des raisons privées» et ne dirigera donc plus le groupe ensemble. Dania Kambly, arrière-petite-fille du fondateur de la marque, assumera désormais seule la conduite de l’entreprise en tant que déléguée du conseil d’administration.

Nils Kambly va de son côté se réorienter professionnellement, précise le communiqué. Arrivé dans l’entreprise en 2017, il avait intégré la direction en 2019 avant de devenir CEO en 2020. Depuis 2024, il occupait le poste de vice-président du conseil d’administration.

Niels et Dania Kambly, un couple formé à l'EPFL

Dania et Nils Kambly s’étaient rencontrés durant leurs études à Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, rapporte la Berner Zeitung. Tous deux titulaires d’un doctorat en physique, ils avaient ensuite poursuivi leur parcours professionnel avant de rejoindre progressivement l’entreprise familiale. Originaire d’Allemagne, Nils Brauer avait pris le nom de famille de son épouse après leur mariage.

Lorsque le couple avait repris ensemble la direction opérationnelle de Kambly en 2020, les parents de Dania Kambly avaient présenté cette transition comme un engagement de toute une vie au service de l’entreprise. Fondée en 1910, Kambly reste l’une des marques alimentaires les plus emblématiques de Suisse, connue notamment pour ses biscuits premium exportés dans de nombreux pays. (hun)