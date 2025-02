Les chasseurs ont abattu plus de 100 loups l'an dernier en Suisse

La barre des cent loups tués a été passée en une année. Le Grison et le Valais comptent pour la plupart des tirs.

Les chasseurs suisses ont abattu de manière légale 101 loups entre le 1er février 2024 et la fin janvier 2025. Six autres sont morts accidentellement ou de causes naturelles. Selon les données publiées vendredi par la fondation Kora, 47 loups ont été abattus depuis l'été aux Grisons, 34 dans le Valais, cinq dans le canton de Vaud, trois dans le canton de Saint-Gall et trois également au Tessin.