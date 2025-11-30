Votations: ce que disent les sondages
Initiative service citoyen
Ce dont il s'agit
Avec l’initiative Service Citoyen, il s’agirait de mettre en place en Suisse un service citoyen obligatoire pour tout le monde. Cela voudrait dire que non seulement les hommes, mais aussi les femmes devraient effectuer un service, que ce soit dans l’armée ou dans le civil. Plus d’infos juste ici:
Ce que disent les sondages
Déjà dans les sondages, l’initiative avait du mal à convaincre. Lors du tout premier sondage mené par Tamedia, elle grimpait encore légèrement au-dessus des 50% d’avis favorables, mais a ensuite nettement chuté. D’après les données de YouGov, l’argument qui a le plus marqué les opposants était que ce type de service citoyen représenterait une trop forte ingérence dans la planification de vie de chacun.
Les résultats
Vous trouverez les résultats en direct ici dimanche à partir de 12 heures.
Dépouillés: 0/26 | Etat: Résultats encore inconnus
Initiative pour l'avenir (succession)
Ce dont il s'agit
Avec cette initiative, la Jeunesse socialiste suisse veut taxer à 50% la part d'héritage au-delà du plafond 50 millions de francs. Les recettes générées devraient ensuite être investies par la Confédération et les cantons dans des projets de protection du climat.
Ce que disent les sondages
Cette initiative avait déjà un lourd handicap avant le dimanche de votation. Parmi les opposants, c’est surtout l’argument que cette mesure reviendrait à instaurer un «impôt de jalousie», et que les PME seraient particulièrement impactées, qui faisait mouche, soit la crainte habituelle qu'elle «tuerait» l'économie.
Les résultats
Vous trouverez les résultats en direct ici dimanche à partir de 12 heures.
Initiative pour l’avenir
Dépouillés: 0/26 | Etat: Résultats encore inconnus
