brouillard
DE | FR
burger
Suisse
votations 2025

Votations 30 novembre 2025: tous les résultats en direct

Deux projets sont à l&#039;ordre du jour ce dimanche de votation 30 novembre 2025: l&#039;initiative «Service citoyen» et une initiative des Jeunes socialistes sur l&#039;impôt sur les successions.
Deux projets sont à l'ordre du jour dimanche: l'initiative «Service citoyen» et une initiative des Jeunes socialistes sur l'impôt sur les successions.Image: keystone/watson

Votations: ce que disent les sondages

Le dernier dimanche de votation de l’année approche. Sur quoi nous votons ce 30 novembre 2025 et ce que disent les sondages: c'est ici. Et dès midi, les résultats tomberont en direct.
30.11.2025, 09:5630.11.2025, 09:56
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Initiative service citoyen

Ce dont il s'agit

Avec l’initiative Service Citoyen, il s’agirait de mettre en place en Suisse un service citoyen obligatoire pour tout le monde. Cela voudrait dire que non seulement les hommes, mais aussi les femmes devraient effectuer un service, que ce soit dans l’armée ou dans le civil. Plus d’infos juste ici:

Bientôt une obligation de servir pour les femmes? On fait le point

Ce que disent les sondages

Déjà dans les sondages, l’initiative avait du mal à convaincre. Lors du tout premier sondage mené par Tamedia, elle grimpait encore légèrement au-dessus des 50% d’avis favorables, mais a ensuite nettement chuté. D’après les données de YouGov, l’argument qui a le plus marqué les opposants était que ce type de service citoyen représenterait une trop forte ingérence dans la planification de vie de chacun.

Les résultats

Vous trouverez les résultats en direct ici dimanche à partir de 12 heures.

Initiative service citoyen

Dépouillés: 0/26 | Etat: Résultats encore inconnus

0 cantons

0 cantons

  • Cantons
  • Communes

Initiative pour l'avenir (succession)

Ce dont il s'agit

Avec cette initiative, la Jeunesse socialiste suisse veut taxer à 50% la part d'héritage au-delà du plafond 50 millions de francs. Les recettes générées devraient ensuite être investies par la Confédération et les cantons dans des projets de protection du climat.

La vie des super-riches suisses pourrait basculer le 30 novembre

Ce que disent les sondages

Cette initiative avait déjà un lourd handicap avant le dimanche de votation. Parmi les opposants, c’est surtout l’argument que cette mesure reviendrait à instaurer un «impôt de jalousie», et que les PME seraient particulièrement impactées, qui faisait mouche, soit la crainte habituelle qu'elle «tuerait» l'économie.

Les résultats

Vous trouverez les résultats en direct ici dimanche à partir de 12 heures.

Initiative pour l’avenir

Dépouillés: 0/26 | Etat: Résultats encore inconnus

0 cantons

0 cantons

  • Cantons
  • Communes

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Ces militants climatiques se font balancer hors de la route
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les hérissons vaudois ont besoin de vous
La vague de hérissons reçus est telle que l'hôpital de la faune sauvage du parc animalier de La Garenne (VD) doit faire appel à «des mains en plus».
Trop maigres, malades ou encore déshydratés, les 66 petits «résidents» du centre de soins sont aujourd'hui trop fragiles pour hiberner et survivre à l'hiver sans aide.
L’article