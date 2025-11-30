Deux projets sont à l'ordre du jour dimanche: l'initiative «Service citoyen» et une initiative des Jeunes socialistes sur l'impôt sur les successions. Image: keystone/watson

Votations: ce que disent les sondages

Le dernier dimanche de votation de l’année approche. Sur quoi nous votons ce 30 novembre 2025 et ce que disent les sondages: c'est ici. Et dès midi, les résultats tomberont en direct.

Jelle Schutter Suivez-moi Leo Helfenberger Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Initiative service citoyen

Ce dont il s'agit

Avec l’initiative Service Citoyen, il s’agirait de mettre en place en Suisse un service citoyen obligatoire pour tout le monde. Cela voudrait dire que non seulement les hommes, mais aussi les femmes devraient effectuer un service, que ce soit dans l’armée ou dans le civil. Plus d’infos juste ici:

Ce que disent les sondages

Déjà dans les sondages, l’initiative avait du mal à convaincre. Lors du tout premier sondage mené par Tamedia, elle grimpait encore légèrement au-dessus des 50% d’avis favorables, mais a ensuite nettement chuté. D’après les données de YouGov, l’argument qui a le plus marqué les opposants était que ce type de service citoyen représenterait une trop forte ingérence dans la planification de vie de chacun.

Les résultats

Vous trouverez les résultats en direct ici dimanche à partir de 12 heures.

Initiative service citoyen Dépouillés: 0/26 | Etat: Résultats encore inconnus 0 cantons 0 cantons Cantons

Communes

Initiative pour l'avenir (succession)

Ce dont il s'agit

Avec cette initiative, la Jeunesse socialiste suisse veut taxer à 50% la part d'héritage au-delà du plafond 50 millions de francs. Les recettes générées devraient ensuite être investies par la Confédération et les cantons dans des projets de protection du climat.

Ce que disent les sondages

Cette initiative avait déjà un lourd handicap avant le dimanche de votation. Parmi les opposants, c’est surtout l’argument que cette mesure reviendrait à instaurer un «impôt de jalousie», et que les PME seraient particulièrement impactées, qui faisait mouche, soit la crainte habituelle qu'elle «tuerait» l'économie.

Les résultats

Vous trouverez les résultats en direct ici dimanche à partir de 12 heures.