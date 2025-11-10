La sortie a tourné au drame pour cette famille en Suisse

Une fillette d'un an et demi a évité le pire la semaine dernière en Argovie. Sa mère est parvenue à la sortir in extremis d'une bouche d'égout profonde et remplie d'eau.

Une bouche d'égout a failli engloutir pour de bon une fillette d'un an et demi mardi. La raison? Son regard n'était pas recouvert sur la place où la mère avait laissé ses enfants jouer. Tout à coup, sa petite fille a disparu.

C'est en la cherchant qu'elle a aperçu l'égout ouvert:

«Nous savions qu'elle devait être là-dedans. Nous avons couru et j'ai directement sauté dedans» La maman à Tele M1

La bouche d'égout en question. Image: capture d'écran tele m1

«Il y avait beaucoup d'eau, je n'avais pas mon fond». Le puits faisait plusieurs mètres de profondeur et était presque rempli jusqu'au bord. La maman a cherché désespérément son enfant à l'intérieur.

La scène a duré près de deux minutes et l'espoir de la mère s'amenuisait de plus en plus:

«Je la voyais déjà morte. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose de blanc devant moi et je l'ai attrapé».

Avec ses dernières forces, elle a hissé sa fille vers le haut, où elle a été prise en charge par des secouristes.

La mère, soulagée, mais toujours choquée. Image: capture d'écran tele m1

«J'ai juste vu qu'elle était bleue et inanimée», raconte Arienne Scornavacca en décrivant ces moments d'angoisse. Quelqu'un lui a alors donné des tapes dans le dos pour libérer ses voies respiratoires. Et c'est alors que le petit miracle s'est produit: la fillette a repris conscience.

A part quelques égratignures, elle se porte bien aujourd'hui. Mais on ignore toujours pourquoi la bouche d'égout était sans protection. Selon le conseiller municipal de à Fislisbach (AG) en charge du dossier, il faut beaucoup de force pour ouvrir le couvercle à fermeture rotative. Néanmoins, il est désormais prévu de le remplacer par un modèle plus sûr.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker