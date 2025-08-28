Les palmarès des prénoms donnés aux nouveau-nés ont été dévoilés. Image: Shutterstock

Voici les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

L’Office fédéral de la statistique a dévoilé ce jeudi les palmarès des prénoms de nouveau-nés en Suisse. Les voici.

Emma, Mia et Sofia ont été les prénoms les plus attribués aux filles en Suisse en 2024. Pour les garçons, les parents ont privilégié Noah, Liam et Matteo.

Chez les filles, Emma avait déjà été le prénom le plus populaire en 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 et 2022. En 2023, c'est Mia qui avait été le plus attribué, juste devant Emma.

De son côté, le prénom Noah a conservé sa première place. Presque indétrônable, il fait la course en tête depuis 2010, avec de rares exceptions en 2012, entre 2018 et 2020.

Dans le top 20, le prénom Elio fait une belle remontée, passant de la 16e place en 2023 à la 8e en 2024. De même, Levi passe du 21e au 12e rang, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

A noter que chez les filles, tous les prénoms du top 20 se terminent en «a». 21e à égalité avec Chiara, Leonie met un terme à cette série. Elina, 22e en 2023, fait une entrée remarquable dans le top-20, en se classant 13e en 2024. Alina passe du 24e au 14e rang. La progression est encore plus impressionnante pour Amelia, 33e en 2023 et 16e l'an dernier.

Du côté des noms de famille, Müller reste le plus porté en Suisse. Il devance très largement Meier et Schmid. Les sept premiers du classement sont des noms à consonnance germanophone. C'est le nom da Silva qui vient briser cette série en se classant 8e. (jzs/ats)