Comment la mafia a blanchi 500 millions de francs en Suisse

Le trafic de drogue est l'une des activités principales de la mafia. Ici en 2015, les Carabiniers italiens ont saisi une grande quantité de cocaïne. Getty Images

Un ambassadeur, une loge franc-maçonne secrète et 500 milliards de vieilles lires italiennes: les ingrédients d'une gigantesque affaire de blanchiment d'argent de la mafia en Suisse.

Henry Habegger / ch media

«Nous avions un petit problème» Cosimo Virgiglio

C'est ainsi que l'ancien mafieux Cosimo Virgiglio, lors de son procès, a décrit l'introduction de l'euro en 2002. La légendaire 'Ndrangheta s'est retrouvée d'un coup sur la paille, avec des masses entières de vieilles lires à écouler.

Le «petit problème» était en fait un peu plus conséquent: 500 milliards de lires, soit environ 500 millions de francs: «Les clans n'avaient pas réussi à convertir les lires en euros».

Il fallait trouver une solution, et vite, avant que les lires ne valent plus rien. Le clan mafieux, lié aux familles Piromalli et Molè, bien établies sur la pleine de Gioia Tauro, en Calabre, ne savait pas encore quel chemin elle allait emprunter.

Lors de son procès, en 2019, Cosimo Virgiglio a tout déballé. Interrogé par le procureur Giuseppe Lombardo, il a répondu à nombre de questions liées au pacte entre la 'Ndrangheta calabraise et la Cosa Nostra sicilienne.

Le «système Ugolini»

Retour en 2007. C'est une société discrète (secrète, diront certains) mais bien influente, et qui disait faire du business avec le monde entier, qui s'est chargée de résoudre le «problème» et de blanchir les 500 milliards de lires: la franc-maçonnerie. A sa tête, un franc-maçon de haut-rang et mafieux repenti, le comte Giacomo Maria Ugolini. Il mettra en place le «système Ugolini».

Au cœur de ce «système», une loge franc-maçonne secrète appelée «La Fenice» (Le phénix), fondée dans les années 1980 par Ugolini lui-même.

L'homme s'est fait connaître comme ambassadeur de Saint-Marin, notamment en Egypte. Du moins, c'était sa couverture. En réalité, il était un relais important entre la mafia, des loges maçonniques irrégulières, les services secrets, certains milieux politiques italiens et le Vatican.

Pendant des décennies, c'est là qu'auraient été organisés des trafics internationaux et des manipulations politiques en tout genre.

Des milliards transférés par voiture diplomatique

C'est là que la Suisse intervient. Selon Cosimo Virgiglio, les masses de lires ont été transférées en Suisse, dans une multitude d'établissements bancaires.

Roberto*, ambassadeur du Nicaragua auprès du Vatican, s'est chargé de ce travail. L'argent a d'abord été transféré de Calabre à Rome, où l'ambassadeur avait prévu de le transférer en Suisse. Cosimo Virgiglio était présent lorsque celui-ci a préparé et discuté toute l'opération.

«L'ambassadeur a utilisé un véhicule diplomatique, une Audi A4, pour apporter l'argent en Suisse» Cosimo Virgiglio

Une décennie d'attentats

Revenons un peu en arrière, dans les années 1990. L'Italie connaît une décennie d'attentats et d'attaques violentes, entre autres contre la justice et les forces de l'ordre.

Leur objectif: déstabiliser l'Etat dans le but, entre autres, d'amener au pouvoir des forces politiques «amies» et liées par des investissements. Début 1994, Silvio Berlusconi devient Premier ministre avec son mouvement «Forza Italia».

Le chef de Cosa Nostra Salvatore Toto Riina, qui a commandité d'innombrables assassinats et attentats, mort en prison en 2017 à l'âge de 87 ans. photo: Ansa/EPA

Cosimo Virgiglio est membre de la loge secrète Ugolini et Grand Maître d'une loge régulière en Calabre. Il gère une entreprise de logistique qui lui donne accès au port de Gioia Tauro, contrôlé par la mafia, par lequel passe notamment le trafic de drogue.

Au milieu des années 2000, la mafia lui donne comme mission de blanchir les 500 milliards de lires qu'il reste sur les mains. Il est l'homme de confiance du chef de la mafia Rocco Molè. Celui-ci sera assassiné en 2008. L'année suivante, Cosimo Virgiglio est arrêté lors d'une grande opération anti-mafia contre le clan Molè.

Il décide d'immédiatement collaborer avec la justice pour obtenir une réduction de peine. Bien placé dans les rouages de la mafia, un devient un témoin clé de la justice italienne.

Cosimo Virgiglio a expliqué au tribunal que les loges maçonniques italiennes disposent d'une partie régulière et propre, mais aussi une partie «cachée», dont peu de personnes connaissent les membres. C'est par l'intermédiaire de cette partie que les affaires criminelles sont menées, que l'on parle ouvertement d'opérations clandestines et que de l'influence politique ou publique est achetée.

Les enquêteurs italiens découvrent à cette occasion que la mafia a depuis longtemps infiltré les loges franc-maçonnes et les utilise comme base arrière pour lancer et organiser ses opérations criminelles

En retour, selon Cosimo Virgiglio, les loges proposent d'elles-mêmes à la mafia de se charger du blanchiment d'argent par leurs canaux.

La place bancaire suisse, une cachette de choix

Revenons à l'affaire de l'ancienne lire. Selon le témoin, la Suisse a été choisie d'une part pour son système bancaire réputé et discret, mais aussi pour une autre raison précise: «Le fils de Roberto était alors ambassadeur du Nicaragua en Suisse», a indiqué Virgiglio.

photo: Shutterstock

Un des fils de Roberto, considéré comme un convoyeur de fonds, a en effet été ambassadeur du Nicaragua à partir de 2008, notamment auprès de l'ONU et de l'OMC à Genève, après avoir été adjoint du chef de mission. De 2009 à 2015, il a également été accrédité comme ambassadeur du Nicaragua auprès de la Suisse, avec siège à Genève.

Roberto lui-même, qui aurait fait passer les 500 millions en Suisse, est citoyen italien par mariage. Il est le fondateur d'un parti au Nicaragua, considéré comme une copie de «Forza Italia» de Berlusconi. Selon les médias, il aurait également été membre de la même loge en Andorre que Roberto Calvi, le banquier de la mafia et du Vatican assassiné à Londres en 1982.

Coïncidence ou non: le blanchisseur d'argent de la mafia Calvi était en possession d'un passeport nicaraguayen; il avait ouvert une filiale de sa banque dans ce pays d'Amérique centrale. Et Calvi, également membre de la loge secrète P2, avait lui aussi de forts liens avec la Suisse, en particulier avec Genève.

Silence radio au Nicaragua

Un questionnaire détaillé de CH Media au Nicaragua concernant les accusations de blanchiment d'argent de la mafia à l'encontre de la famille de Roberto, soumis via les représentations de l'Etat d'Amérique centrale à Genève et à Vienne, est resté sans réponse et sans réaction.

Des questions restent donc en suspens, comme celle de savoir ce que l'ambassadeur en question et le gouvernement du Nicaragua disent des accusations de Virgiglio. Ou comment ils s'expriment sur les infos selon lesquelles l'ambassadeur aurait déjà été cité en 1987 par Giovanni Falcone dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent, à l'époque pour la Cosa Nostra sicilienne.

Interrogé sur le retrait de l'agrément, c'est-à-dire de l'accréditation diplomatique en Suisse, à des représentants du Nicaragua, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas souhaité s'exprimer. Le DFAE ne s'est pas non plus prononcé sur la famille de diplomates en question.

Seul le Ministère public de la Confédération est un peu plus concret. En réponse à une série de questions sur le cas de blanchiment d'argent présumé de la mafia par un diplomate, il déclare par écrit:

«Au vu de la procédure actuellement en cours en Italie, nous ne pouvons pas nous prononcer à ce sujet pour le moment; si ce n'est que le Ministère public de la Confédération est en contact très étroit avec les autorités italiennes compétentes dans le domaine des organisations criminelles en général».

Liens entre la mafia et la politique

Le procès en appel de la 'Ndrangheta est actuellement en cours en Italie. En première instance, les deux chefs accusés de Cosa Nostra et de la 'Ndrangheta, Giuseppe Graviano et Rocco Santo Filippone, ont été condamnés l'année dernière à la prison à vie. Graviano avait alors témoigné sur les contacts de la mafia, notamment avec l'ancien Premier ministre italien Berlusconi. Filippone, considéré comme un chef très influent proche du clan Piromalli, est connu pour avoir des liens prononcés avec la Suisse, notamment avec Bâle.

Le procureur Lombardo découvre actuellement, avec l'aide d'internes comme Virgiglio, de plus en plus de liens entre la mafia et des acteurs de l'économie, de la politique et des institutions publiques. «Le véritable objectif des systèmes mafieux avancés n'est pas l'enrichissement en soi, mais une position de pouvoir effective pour influencer la démocratie d'un pays», a-t-il déclaré en juin dernier lors d'une conférence en Calabre.

Selon nos connaissances, il existe au sein de la 'Ndrangheta un domaine que les mafieux qualifient eux-mêmes de «secret», «invisible» ou «franc-maçon». C'est par le biais de ce cercle secret que la mafia exercerait son influence sur l'Etat.

C'est sous cet angle qu'il faut voir le «système» d'Ugolini, décédé en 2006, décrit par Virgiglio. Il s'agirait d'un réseau secret de personnes influentes de différentes parties du monde, qui serait également considéré comme le successeur de la loge secrète P2 de Licio Gelli, après que celle-ci ait été interdite. Parmi ces personnalités, on trouve des armateurs de renommée internationale, des barons de l'énergie, des magnats du bâtiment, des ambassadeurs, des cardinaux, des prélats, des agents des services secrets. Des gens qui ont parfois un lien très clair avec la Suisse, notamment avec Genève ou Lugano.

L'une des rares photos connues d'Ugolini le montre en train de faire une sorte de parade au Caire en 1994. Quatre hommes se tiennent devant lui au garde-à-vous. Il s'agit du secrétaire général de l'ONU de l'époque, Boutros Boutros-Ghali, du président égyptien de l'époque, Hosni Moubarak, et selon les médias, du chef d'état-major égyptien ainsi que d'un haut fonctionnaire du gouvernement égyptien.

*Prénom d'emprunt

La rédaction tient à rappeler que toutes les personnes mentionnées bénéficient de la présomption d'innocence.

Traduit et adapté de l'allemand par Anne Castella