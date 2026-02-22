en partie ensoleillé
Taxes américaines: Berne temporise

La secrétaire d’État à l’économie Helene Budliger Artieda estime que les droits de douane américains devraient rester en vigueur malgré leur invalidation partielle par la justice.
22.02.2026, 08:3322.02.2026, 08:33
Helene Budliger Artieda, secrétaire d&#039;Etat à l&#039;Economie s&#039;est félicitée de la démarche des entrepreneurs privés auprès de Donald Trump.
La secrétaire d’État à l’économie Helene Budliger Artieda.Keystone

La secrétaire d'État à l'économie appelle à la patience après que la justice américaine a jugé illégales en partie les taxes douanières américaines.

«Il n'est pas exclu que l'administration américaine introduise de nouveaux droits de douane dans un nouveau décret.»

À l'heure actuelle, certaines choses ne sont pas encore claires, déclare Helene Budliger Artieda dans un entretien diffusé dimanche par le SonntagsBlick. «Il faut patienter quelques jours». La secrétaire d'Etat part du principe que les droits de douane resteront en vigueur quoi qu'il arrive.

Les États-Unis ont en effet annoncé qu'il existait d'autres possibilités juridiques, notamment la section 232, relative à la sécurité nationale, ou la section 301, relative aux pratiques commerciales déloyales, relève la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

«Je suppose que nous devrons nous accommoder des droits de douane américains.»

Le président américain Donald Trump a fixé vendredi soir à 15% et pendant 150 jours les nouveaux droits de douane, soit le maximum autorisé par une loi commerciale de 1974 sur laquelle il s'appuie. La Confédération examine si cette mesure concerne également les marchandises suisses qui étaient jusqu'à présent soumises à un taux inférieur à 15%, indique Budliger Artieda.

Défis et opportunités

Cette nouvelle situation pourrait offrir des opportunités en plus des défis, estime la secrétaire d'Etat. «L'objectif premier reste de préserver les emplois et la Suisse, en tant que site de production, et de garantir à nos entreprises le meilleur accès possible au marché américain, qui est très important».

La cour suprême des États-Unis a déclaré vendredi en partie illégaux les droits de douane décrétés par le président américain. Cette décision concerne les droits de douane présentés comme «réciproques» par le gouvernement américain mais pas ceux appliqués à des secteurs d'activités particuliers, comme l'automobile ou l'acier et l'aluminium.

Donald Trump a riposté vendredi soir en instaurant de nouveaux droits de douane mondiaux d'abord à 10%, puis à 15%, applicables à tous les pays. Ils doivent entrer en vigueur mardi. (dal/ats)

