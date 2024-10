Un avion de l'US Air Force. Keystone

L'armée de l'air suisse s'entraîne avec l'US Air Force

Un entraînement conjoint entre les forces aériennes suisses et américaines est organisé entre lundi et mercredi.

Les Forces aériennes suisses et l'US Air force in Europe s'entraînent ensemble de lundi à mercredi dans l'espace aérien helvétique. L'objectif est de renforcer la capacité de défense de l'armée suisse par la coopération internationale.

Cet entraînement conjoint a pour but de tester la planification, la réalisation et le débriefing d'exercices de défense aérienne, ainsi que de favoriser l'échange d'expériences, indique l'armée suisse dans un communiqué.

L'exercice se base sur l'accord bilatéral relatif à la coopération en matière d'instruction militaire et sur la convention de mise en oeuvre relative au soutien logistique mutuel lors de tels exercices. Les forces aériennes helvétiques et l'US Air force collaborent depuis de nombreuses années en matière de formation et d'entraînement. (sda/ats)