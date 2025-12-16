Genève se dote d'une salle qui «permettra de gagner du temps et de l'argent»

Palexpo va construire une nouvelle salle de congrès multifonctionnelle de 4000 places. Elle doit renforcer l’attractivité de Genève dès 2028.

A Genève, Palexpo va construire une nouvelle salle de congrès multifonctionnelle nommée «Pavillon». Elle pourra accueillir jusqu'à 4000 personnes dès 2028, ce qui en fera la plus grande salle de Suisse selon son directeur, Claude Membrez.

«Pavillon répond aux besoins actuels des salons et des congrès», a déclaré Claude Membrez, en présentant le projet aux médias au sein de la Halle 1 mardi. Selon lui, les organisateurs se focalisent aujourd'hui davantage sur la qualité des lieux d'accueil que sur les mètres carrés.

«Ce projet est essentiel pour l'attractivité du canton», a soutenu la conseillère d'Etat Delphine Bachmann, en charge du Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie (DEE). Les retombées directes pour l'économie locale devraient atteindre près de 22 millions de francs par an d'ici 2030, a-t-elle affirmé.

Accueillir des congrès dans les halles de Palexpo, grandes de 15 000 mètres carrés, demande actuellement une lourde infrastructure. La conseillère d'Etat assure que «cette salle pérenne permettra de gagner du temps et de l'argent», à Palexpo comme aux organisateurs d'évènements. Elle permettra d'accueillir dix congrès supplémentaires par an, a affirmé la conseillère d'Etat.

Changement de tendances

Aujourd'hui, le secteur des congrès se renforce, a soutenu le directeur de Palexpo. Comme les organisateurs de salons doivent prouver aux exposants qu'il est rentable de prendre un stand, les villes de l'Union européenne sont parfois plus compétitives que la Suisse à cause de l'absence de frais de douane. Avec ce projet, Genève renforce donc son attractivité et devient la première ville de Suisse à obtenir une salle de 4000 places, selon Claude Membrez.

Construite en épicéa suisse, avec un système d'éclairage et de sonorisation, «Pavillon» couvrira 4000 mètres carrés dans la Halle 1. Elle sera aussi équipée de gradins rétractables pour accueillir entre 2000 et 4000 personnes et d'un écran géant.

Combien ça coûtera

Pour la construire, l'investissement avoisinera les 25 millions de francs. Il comprend le crédit de 12,6 millions débloqué par le Grand Conseil fin octobre et des investissements privés.

Les travaux démarreront en juillet 2026 et se termineront fin 2027. La nouvelle salle sera entièrement opérationnelle en 2028. Palexpo va également agrandir sa centrale photovoltaïque en collaboration avec les SIG et pourra à terme revendre une partie de son énergie.

Même si l'espace n'est pas encore construit, les équipes sont déjà en train de la vendre aux organisateurs, a annoncé le directeur de Palexpo. En 2028, «Pavillon» sera entre autres utilisé par le salon d'horlogerie Watches and Wonders.

Ce projet s'inscrit dans une année spéciale pour Palexpo, qui fêtera l'an prochain les 100 ans de la construction du Palais des Expositions à Plainpalais, inauguré le 10 juin 1926. L'occasion de mettre en lumière l'histoire de Palexpo et l'expertise d'organisation de foires et de salons dont bénéficie le canton, selon le DEE. (jah/ats)