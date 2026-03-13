bien ensoleillé
Heure d'été 2026: le 29 mars, la Suisse changera d'heure

A Genève, le marronnier officiel de la Treille a fait éclore, jeudi 5 mars, sa première feuille, soit cinq jours plus tôt quand 2025. Recensé depuis le 16 mars 1818, cet événement marque symboliquement l'arrivée du printemps au bout du lac.Keystone

La Suisse change bientôt d'heure, ce que vous devez savoir

Comme chaque année, les Suisses devront avancer leurs montres d’une heure à la fin du mois de mars.
13.03.2026, 08:1513.03.2026, 08:15

Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, à 2 heures du matin, il sera directement 3 heures. Une heure de sommeil en moins, mais aussi des journées plus longues et un avant-goût de l’été.

Adopté en Suisse en 1981, le changement d’heure visait avant tout à optimiser l’utilisation de la lumière naturelle et à réaliser des économies d’énergie. Toutefois, son utilité fait débat, notamment en raison des impacts sur le sommeil et la santé. Plusieurs études montrent que l’adaptation peut être difficile pour certaines personnes, entraînant fatigue, troubles du sommeil et baisse de concentration dans les jours suivant le passage à l’heure d’été.

Comment se préparer au changement à l'heure d'été

Le changement d’heure a un impact mesurable sur les habitudes humaines: une augmentation du nombre d’accidents de la route et des crises cardiaques est souvent observée dans les jours qui suivent la transition.

«On recule? On avance?» Vous n'êtes pas au clair sur le changement d'heure

Pour éviter les effets négatifs du changement d’heure, quelques astuces simples peuvent être appliquées. Il est recommandé d’adapter progressivement son heure de coucher dans les jours précédant le passage à l’heure d’été. Exposer son corps à la lumière naturelle dès le réveil permet également de synchroniser plus rapidement son horloge biologique. Enfin, il est préférable d’éviter les excitants comme la caféine en soirée afin de faciliter l’endormissement.

Suppression du changement d'heure en suspens

Depuis plusieurs années, l’Union européenne débat sur la suppression du changement d’heure. En 2019, le Parlement européen a voté en faveur de son abolition, laissant le choix aux Etats membres de conserver soit l’heure d’hiver, soit l’heure d’été. Cependant, aucune décision définitive n’a été prise, et la Suisse, bien que non membre de l’UE, suivra probablement le choix de ses voisins pour des raisons de coordination économique et sociale.

