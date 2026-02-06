Non, cette photo n'est pas truquée, la neige a bien une étrange couleur. Image: imago

La neige de sang tombera-t-elle en Suisse? Ce qu'il faut savoir

La neige de sang est un phénomène météorologique spectaculaire et peu commun, que nous allons avoir la chance d'observer dans les prochains jours en Europe.

Melanie Köppel / watson

Si l’on ose jeter un œil dehors, certains endroits en Allemagne et chez d'autres voisins européens pourraient offrir une belle surprise: la neige ne brille pas de son blanc classique sur les vitres des voitures, mais semble rose, voire rouge clair.

Cela n’a rien à voir avec la saleté des routes, mais désigne un phénomène météorologique rare, peu souvent observé dans nos contrées. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la neige rouge.

Comment se forme la neige de sang?

En même temps que les chutes de neige prévues dans les prochains jours en Europe, une vague de poussière du Sahara en provenance d'Afrique du Nord atteindra certaines parties de l'Allemagne, après l'Italie et les Balkans. Il est en revanche peu probable que la Suisse soit concernée.

Les pluies de sang se produisent le plus souvent en été. En hiver, l’air saharien parvient beaucoup plus rarement jusqu’en Europe. De plus, des chutes de neige doivent coïncider avec cette occurrence inhabituelle pour former de la neige de sang, raison pour laquelle en voir constitue un phénomène météorologique exceptionnel.

La combinaison de neige et de poussière est ce qui rend la neige légèrement rose. Selon les cas, la neige de sang peut aussi prendre des teintes brunes. Il est également possible que la couleur de la neige dérive vers une teinte jaunâtre, selon la quantité de poussière saharienne présente.

En général, la neige rouge, causée par des algues d'eau douce, apparaît typiquement en été dans les hautes montagnes. La dernière fois que la neige de sang causée par la poussière saharienne est tombée en basse altitude en Europe, c'était en 2021.

La neige de sang est-elle nuisible?

En soi, la poussière dans la neige est sans danger. Il n'y a donc pas de souci pour la santé. Cependant, la poussière saharienne est généralement problématique pour nos glaciers:

En Allemagne, la neige de sang se manifestera principalement par des stries sur les fenêtres ou les vitres des voitures. En Suisse, la population peut se rassurer. Cependant, les minéraux contenus dans la poussière saharienne, que ce soit dans la neige de sang ou la pluie de sang, pourraient «agir comme du papier de verre très fin», indique le 20 minutes. Le nettoyage d'un véhicule dans ces conditions pourrait donc endommager sa peinture.



Où ce phénomène est-il visible?

Au sud du massif de l'Atlas, une zone de basse pression s’est formée, qui, en se dirigeant vers l’Italie, transporte beaucoup de poussière saharienne vers le nord, comme le rapporte weather.com.

Il y aura donc de la pluie de sang en Italie et dans les Balkans, et de la neige de sang sur les Alpes. En Suisse, la météo est complètement différente de celle de l'Allemagne: la neige sera généralement rare, et la semaine prochaine, il faudra surtout s'attendre à de la pluie.

C’est aussi l’avis du météorologue Peter Wick, qui déclare à 20 Minutes:

«Avec la situation actuelle en Suisse, je ne vois aucune chance qu'il y ait de la neige de sang»

La poussière saharienne sera plutôt transportée vers l’est du pays. Cependant, nous pouvons nous attendre à de magnifiques images de neige de sang en provenance de nos voisins européens.



(Compléments: jul, watson)